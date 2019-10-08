Копирайт изображения PA Media Image caption Емілі Еклс після операції, і рентген-знімок зроблений після падіння з коня

Щелепа дівчини була настільки сильно пошкоджена через інцидент з конем, що її хірург назвав це найгіршою травмою, яку він бачив поза зонами бойових дій.

У 15-річної Емілі Еклс із британського Шеффілду після інциденту уламок щелепи з рештою голови зв'язував лише один сантиметр шкіри.

Хірург-консультант Рікардо Мохаммед-Алі відновив обличчя дівчини, використавши три титанові пластини та наклавши понад 160 швів.

Зараз Емілі закликає надати йому лицарське звання.

Дівчина їхала верхи у Баслоу, графство Дербішир, разом з другом та членами родини, коли стався інцидент.

Кінь злякався шуму вихлопних газів з автомобіля, і галопом поскакав сільською стежкою. Після того, як ступні дівчинки вислизнули зі стремен, вона почала падати з коня і головою вдарилася об дерев'яну стійку.

Копирайт изображения PA Media Image caption Емілі Еклс повернулася до школи через місяць після інциденту

Емілі доставили в дитячу лікарню Шеффілда після того, як вона опинилася на землі, тримаючи в руках те, що залишилося від її нижньої частини обличчя.

"Це було досить жахливо"

Пан Мохаммед-Алі відновив її обличчя за п'ять з половиною годин тривалої операції, яка була настільки успішною, що дівчина повернулася до школи вже на початку навчального року, лише через місяць після інциденту.

"Могло бути й гірше, проте це одна з найбільших травм, яку я бачив у дитини поза межами зон конфліктів", - зазначив пан Мохаммед-Алі.

"Ушкодження Емілі було суттєвим через те, що вся ліва частина її нижньої щелепи від передньої частини щелепи до суглоба була відокремленою від обличчя і трималася лише на невеликій смужці шкіри", - пояснив він.

Лікар додав, що радий швидкому одужанню дівчини.

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Емілі розповіла, що спочатку намагалася не дивитись на своє обличчя, але випадково увімкнула селфі-камеру, коли спілкувалася з другом.

"Це було схоже на те, що ви бачите у фільмі, це було справді досить жахливо", - сказала вона.

"Спочатку я подумала, що не знаю, що мені далі робити. Я не буду схожа на себе, в мене не буде такого ж життя, як раніше", - розповідає вона про свої відчуття.

Дівчина написала королеві Великої Британії листа з проханням надати хірургу лицарство. Вона вже отримала особистого листа прямо від секретаря королеви, в якому наголошується, що листа з проханням про лицарство передали у відповідний орган.

"Порятунок життя людей та повернення їх до природного стану, безумовно, заслуговує певного визнання", - зазначає дівчина.

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