Угода про брекзит "по суті є неможливою" - джерело в уряді Британії

Копирайт изображения PA Media Image caption Ангела Меркель та Борис Джонсон поспілкувалися телефоном у вівторок вранці. За даними джерела у британському уряді, компромісу вони не дійшли

Джерело у британському уряді повідомило BBC, що угода про брекзит є "по суті неможливою" після телефонної розмови між прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном та німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.

Борис Джонсон та канцлер Німеччини обговорили пропозиції брекзиту, які британський прем'єр запропонував ЄС, але джерело зазначило, що пані Меркель підкреслила, що угода, заснована на таких пропозиціях, є "надзвичайно малоймовірною".

Головний перемовник Великої Британії щодо брекзиту Девід Фрост продовжує зустрічатися з європейськими чиновниками у Брюсселі, проте джерело в британському уряді повідомило, що телефонний дзвінок у вівторок вранці був "моментом, що надав ясності". Він додав, що "перемовини в Брюсселі близькі до провалу".

Водночас президент Європейської ради Дональд Туск публічно звернувся у Twitter о Бориса Джонсона, написавши: "Те, що на кону - це не виграш у тупій грі у взаємні звинувачення. На кону - майбутнє Європи та Великої Британії, а також безпека та інтереси нашого народу".

"Ви не хочете угоди, ви не хочете продовження (строків на вихід з ЄС. - Ред.), ви не хочете відкликання (заявки на вихід з ЄС. - Ред.), то куди йдемо?", - запитав він в очільника британського уряду.

В канцелярії пані Меркель повідомили, що деталей її "приватної" розмови з іноземним лідером не розкриють.

Втім, соратник пані Меркель, секретар комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Ротген повідомив, що угода, заснована на останніх пропозиціях Великої Британії, "з самого початку була нереальною", але ЄС готовий обговорювати їх.

Речник прем'єр-міністра Джонсона заявив, що переговори, спрямовані на досягнення домовленостей про брекзит на саміті ЄС наступного тижня, перебувають на "вирішальному етапі", і заперечив, що вони закінчилися.

Як розгортатимуться події далі?

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Вівторок, 8 жовтня -Останній робочий день у Палаті громад перед тим, як її робота має бути тимчасово зупинена - перед промовою королеви на початку нової парламентської сесії.

Понеділок, 14 жовтня -Палата громад має повернутися до роботи, а уряд використає промову королеви для викладення свого законодавчого порядку денного. Потім депутати обговорюватимуть промову протягом тижня.

Четвер, 17 жовтня -у Брюсселі розпочинається вирішальний дводенний саміт лідерів ЄС. Це остання зустріч на найвищому рівні, яка наразі запланована до закінчення терміну виходу Британії з ЄС.

Субота, 19 жовтня -дата, до якої прем'єр-міністр має попросити ЄС про ще одну затримку виходу Британії з Євросоюзу відповідно до закону Бенна, якщо парламент на той час не схвалить жодної угоди щодо брекзиту і не погодиться на вихід без угоди.

Четвер, 31 жовтня -дата, до якої Британія має залишити ЄС, з угодою про вихід або без неї.

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