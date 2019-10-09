США назвали "головного" серійного вбивцю в історії країни. Він міг вбити 93 людини

Копирайт изображения FBI Image caption Портрети жертв Семюела Літтла, намальовані ним самим

Федеральне бюро розслідувань США повідомило, що серійним вбивцею, на рахунку якого - найбільша кількість жертв в історії країни, є 79-річний Семюел Літтл.

З 2012 року чоловік відбуває довічне ув'язнення в одній із американських в'язниць.

Сам він визнав себе винним у 93 вбивствах, водночас правоохоронці наразі змогли встановити докази його причетності тільки до 50 злочинів, які сталися в період з 1970 по 2005 рік.

Жертвами Літтла ставали переважно темношкірі жінки, більшість із яких мали стосунок до проституції та мали проблеми з наркотиками.

Літтл є колишнім боксером. Як правило, він "відключав" своїх жертва сильними ударами, а потім душив. Як твердять правоохоронці, подекуди на тілах жертв не було жодних ознак жорстокого вбивства.

Попри те, що ФБР має докази причетності Літтла до 50 вбивства, там кажуть, що його зізнання у ще 43 злочинах також "викликають довіру".

"Упродовж багатьох років Семюел Літтл вірив, що його ніколи не спіймають, адже жінки, які були його жертвами, нікому не були потрібні", - каже кримінальний аналітик ФБР Крісті Палаццо.

Копирайт изображения Wise County Jail Image caption Семюел Літтл

"Попри те, що він вже відбуває покарання у в'язниці, ми у ФБР переконані, що дуже важливо відновити справедливість щодо кожної жертви і закрити кожну справу", - додала Палаццо.

Літтла вдалося арештувати у 2012 році в штаті Кентуккі за справою про наркотики, яка не мала стосунку до вбивств.

Згодом чоловіка екстрадували до Каліфорнії, де в Літтла взяли зразки ДНК. Їхній аналіз пов'язав чоловіка із трьома нерозкритими вбивствами, вчиненими з 1987 по 1989 рік.

На той момент Літтл вже мав "багату" кримінальну історію, в якій були різноманітні злочини - від збройного пограбування до зґвалтування.

Зрештою Літтла засудили до трьох довічних ув'язнень без можливості достроково вийти на свободу.

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