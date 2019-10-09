Туреччина готує операцію проти курдів у Сирії. Чим вони їй заважають?

Копирайт изображения AFP Image caption Сирійські курди вже заявили, що захищатимуть свої території

Туреччина оголосила про намір розпочати військову операцію на півночі Сирії, щоб створити вздовж своїх кордонів "безпечну зону" - наразі ці території контролюють сирійські курди. США вже заявили, що не будуть протистояти туркам і виводять своїх військових з регіону.

Пояснюємо, навіщо Туреччині ця операція і чому курдів турецька влада вважає терористами.

Навіщо Туреччині потрібна ця операція?

Головна мета - відтіснити курдські Загони народної самооборони (YPG), які Анкара вважає терористами, подалі від своїх кордонів.

Туреччина розраховує створити на Північному сході Сирії 32-кілометрову "зону безпеки", вільну від курдського ополчення.

У цю ж зону Анкара розраховує переселити до двох мільйонів сирійських біженців, які наразі мешкають в Туреччині (усього в країні перебувають 3,6 мільйона біженців, які залишили Сирію через громадянську війну, що розпочалася у 2011 році).

Сирійські демократичні сили (SDF), які очолюють курди і до складу яких входять загони YPG, в понеділок заявили, що будуть захищати свої території.

США традиційно підтримують SDF, і YPG зокрема - саме за підтримки американців курдсько-сирійські сили змогли розбити "Ісламську державу" і взяти під контроль цю частину країни.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Туреччини демонструє карту "безпечної зони"

Чому Туреччина вважає курдів терористами?

Анкара вважає YPG відгалуженням забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК). РПК з 1984 року бореться за створення курдської автономії на Південному сході Туреччини.

Сама Туреччина, а також США та деякі країни ЄС визнали РПК терористичною організацією. При цьому YPG заперечує зв'язки з РПК.

Турецька влада побоюється, що сирійські курди, які хочуть створити всередині Сирії власну автономію, надихнуть турецьких курдів на створення такої ж території всередині Туреччини.

Попри те, що SDF і YPG є союзниками США, у серпні американські військові заявили, що узгодили з Туреччиною основні принципи рішення проблем турецької безпеки, зокрема й "механізм забезпечення безпеки" уздовж сирійсько-турецького кордону.

Копирайт изображения Reuters Image caption Альянс SDF зіграв важливу роль у розгромі "Ісламської держави" на Північному сході Сирії

6 жовтня Білий дім заявив, що США розпочинають виведення військ з півночі Сирії до початку операції Туреччини.

Втім, 7 жовтня Дональд Трамп у своєму твіттері пригрозив повністю знищити економіку Туреччини, якщо Анкара зробить те, що американський лідер вважатиме недопустимим. Що саме мав на увазі американський президент, він не уточнив.

"Я твердо заявляв про це раніше і кажу зараз: якщо Туреччина зробить що-небудь, що я, при своїй великій і винятковій мудрості, вважатиму недопустимим, я повністю знищу і зруйную економіку Туреччини (як вже робив це раніше)", - написав Трамп.

В SDF вже заявили, що відведення американських військових з регіону перетворить його в зону бойових дій і створить небезпеку відродження "Ісламської держави".

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