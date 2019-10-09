Нобелівська премія з хімії: хто і за що отримав

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У середу, 9 жовтня, у Стокгольмі визначили лауреатів цьогорічної Нобелівської премії з хімії.

Ними стали одразу троє вчених: Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем і Акіра Йошино.

Як зазначили організатори премії, нагороду вони отримали за вклад у розробку літій-іонних акумуляторів.

"Літій-іонні акумулятори зробили революцію в наших життях і використовуються в усьому - від мобільних телефонів і ноутбуків до електромобілів. Своєю роботою цьогорічні лауреати заклали основу бездротового суспільства, вільного від пального", - йдеться на сайті премії.

У 1970-х роках М. Стенлі Віттінгем розробив першу літій-іонну батарею, Джон Б. Гуденаф вдосконалив і розширив потенціал цього пристрою, а Акіра Йошино зміг пристосувати його для використанні на практиці.

Вчені розділять між собою премію у розмірі 9 мільйонів шведських крон - це близько 950 тисяч доларів.

Інші лауреати 2019 року

Переможців премії за 2019 рік Нобелівський комітет почав оголошувати у понеділок, 7 жовтня, коли визначив лауреатів в галузі медицини.

Її отримали американці Вільям Келін, Грегг Семенза та Петер Раткліфф - за дослідження того, як клітини адаптуються до нестачі кисню.

Їхні відкриття проклали шлях для розвитку нових стратегій в боротьбі з анемією, раком та багатьма іншими захворюваннями.

У вівторок також визначилися лауреати Нобелівської премії з фізики: її так само присудили одразу трьом вченим - канадсько-американському фізику Джеймсу Піблсу, а також швейцарцям Мішелю Мейору і Дідьє Кело.

Теоретичні відкриття Піблза допомогли зазирнути на мільярди років назад і зробити низку висновків про влаштування Всесвіту, які зрештою були підтверджені експериментально.

Що ж до Мішеля Мейора та Дідьє Кело, то саме вони першими виявили планету за межами Сонячної системи, яка обертається навколо сонцеподібної зірки.

Це відкриття назавжди змінило уявлення про Всесвіт, адже дало змогу припускати, що на деяких із цих планет цілком можливе існування життя.

Згідно з графіком на сайті Нобелівської премії, завтра, у четвер, оголосять лауреата в сфері літератури, у п'ятницю вручать премію миру, а 14 жовтня - премію з економіки.

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