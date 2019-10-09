Зеленський між двох вогнів і "лицемірство" Байдена. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Unian

У свіжому огляді іноземної преси читайте про роль Зеленського у скандалі навколо Трампа, "лицемірство" Джо Байдена і важливість парламентських виборів у Польщі.

Зеленський: між Трампом і Путіним

Володимир Зеленський опинився між двох вогнів, а саме - агресією Володимира Путіна і вимогами Дональда Трампа, пише у редакційній колонці New York Times.

Газета нагадує, що навесні українці "пішли на відчайдушний і ризикований крок", обравши главою держави актора з серіалу. "Відтоді у повітрі повисло питання, чи справді Володимир Зеленський, актор, який грав пана Голобородька і тепер очолює Україну, є ідеалістичним, скромним і бездоганно чесним борцем із корупцією", - пише видання.

У відомій телефонній розмові Зеленський "із захопленням принижується перед Трампом, називаючи його видатним учителем і долучаючись до його нищівної критики на адресу європейських лідерів", пише New York Times. І додає, що разом із главою Білого дому Зеленский також "обмовляв американського посла" і обіцяв продовжити розслідування, які Трампу "потрібні у його власних політичних інтересах".

"Складно сказати, чи розкриває риторика Зеленського його справжнє "Я" чи радше образ Голобородька, який зіткнувся з суворою реальністю", - відзначає газета.

На думку New York Times, Зеленський, імовірно, знав, що Трамп і надалі вбачає в Путіні "споріднену душу", а Україну зневажає.

"З точки зору Зеленського, його підхід спрацював, принаймні у короткостроковій перспективі. Після того, як про розмову дізнались, Білий дім розблокував військову допомогу Україні, яку раніше притримав, хоча це, ймовірно, сталося не через розпливчасті обіцянки Зеленського, а в результаті тиску з боку Конгресу", - пише New York Times.

При цьому газета зауважує, що визнавати дилему Зеленського, який зіткнувся з Білим домом, що "не здатен відрізнити національні й особисті інтереси", не означає виправдати його "потурання чи образи на адресу щедрих європейських благодійників чи американських дипломатів, у яких були добрі наміри і щире бажання знайти способи допомогти його країні".

Та для США й інших західних країн відвернутися від нинішньої української влади через інцидент, де Зеленський "явно був радше жертвою, ніж співучасником", означало б ще більше погіршити ситуацію. В такому разі у найбільшому виграші залишиться Кремль, вважає газета, додаючи, що для Путіна однією з головних цілей завжди було "заблокувати підйом демократичної України та підмочити репутацію ліберальної демократії".

Чи має право Джо Байден критикувати Трампа

Копирайт изображения Getty Images

Колумніст Washington Post Марк Тіссен звинувачує ймовірного кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена у "лицемірстві".

Автор колонки нагадує, що коли Байден працював віцепрезидентом США, адміністрація Обами відмовилась надавати Україні летальну зброю і таким чином надіслала "сигнал слабкості".

Натомість Трамп, чия адміністрація дозволила надати Україні протитанкові ракети Javelin, надіслав "сигнал сили".

Тепер Джо Байден критикує Трампа через затримку нової партії допомоги Києву, і це "відгонить лицемірством", вважає Тіссен.

"Той самий віце-президент, який зберігав абсолютний спокій, коли президент України благав про зброю, наважується говорити про російську загрозу Україні в процесі лаяння Трампа", - пише автор колонки.

Він також додає, що адміністрація Обами-Байдена значною мірою несе відповідальність за анексію Криму, під час якої Україна "потребувала доставки насамперед летальної зброї". Він згадує, що військовим діям Росії на півострові передувала нездатність Білого дому змусити всіх поважати червону лінію у Сирії щодо використання хімічної зброї.

При цьому жодні дії колишньої адміністрації у США не виправдовують затримку надання зброї Україні з боку Трампа, вважає Марк Тіссен.

Вибір поляків

Копирайт изображения Getty Images

Financial Times зосереджується на важливості парламентських виборів, які відбудуться у Польщі цієї неділі.

Газета пише, що і влада, і опозиція погоджуються з тезою, що це найважливіше голосування відтоді, як країна позбавилась комунізму 30 років тому.

"За останні три десятиліття Польща пройшла приголомшливий шлях соціальної, політичної й економічної трансформації. За одне покоління країна перетворилась із радянського васала, чия централізована планова економіка була в занепаді, у незалежну демократичну державу, що постійно зростає", - пише Financial Times.

Автори статті відзначають, що після приєднання до НАТО і ЄС усі очікували, що Польща буде ще тісніше інтегруватися з західними союзниками, але події останніх чотирьох років піддали сумніву ті очікування.

У цей період владу отримала консервативно-націоналістична партія Право і Справедливість, яка "відштовхнула" подальшу євроінтеграцію і ліберальні цінності, зауважує видання.

"Багато лібералів побоюються, що (недільне - Ред.) голосування є останнім шансом зупинити країну, що сповзає у напівавторитарну безодню, схожу на ту, яку Віктор Орбан створив в Угорщині", - пише Financial Times.

Газета, однак, підкреслює, що для виборців Права і Справедливості ставки виглядають по-іншому. За останні роки багато поляків відчули покращення життя завдяки щедрій політиці влади, а дехто також радіє тому, що керівна партія сповідує консервативні цінності. Під час голосування такі виборці мають намір показати, що підтримують курс влади, пише Financial Times.

Подорожі Сеною з вітерцем

Копирайт изображения Getty Images

Парижани і туристи скоро зможуть замовляти водне таксі, щоб перетнути Сену, пише французька Liberation.

Влада столиці Франції має намір суттєво розширити використання водного транспорту, який нині відіграє не надто значну роль у перевезенні містян.

За інформацією видання, Сеною зможуть пересуватись SeaBubbles - невеличкі човни, що ніби летять над водою і не створюють ані хвиль, ані шкідливих викидів. Але недоліки все ж є. Як і з електромобілями, йдеться про видобуток рідкісних металів і переробку використаних батарей.

Як пише Liberation, мерія планує розробити нові лінії навігації річкою, а також покращити користування вже наявними пунктами обслуговування водного транспорту. Містянам обіцяють ціни, схожі на ті, за якими нині подорожують у звичайному таксі, але на думку видання, на першому етапі це буде скоріше транспорт для клієнтів преміум-класу. Якщо ж буде великий попит, ціни, ймовірно, поступово знизяться.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!