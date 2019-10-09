Парламент Нідерландів підтримав звернення до уряду з вимогою відповісти на питання, чому українська влада не закрила повітряний простір над регіоном, де влітку 2014 року точилися бої.

На засіданні у вівторок ввечері з цією пропозицією погодилися всі депутати Палати представників нідерландського парламенту.

Розслідування має відповісти на запитання, чому саме повітряний простір над східною Україною під час бойових дій таки не був закритий, пише нідерландське видання NOS.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок спочатку був проти такого розслідування. Це непросте завдання, яке потребує співпраці з боку Росії, сказав він, але заперечувати проти вимоги парламентарів не став.

Рада безпеки Нідерландів ще 2015 року заявила, що Україна мала закрити свій повітряний простір влітку 2014 року. Тоді рейс MH17 обрав би інший маршрут до Куала-Лумпура.

Але уряд, пише нідерландське видання NOS, не хотів робити будь-яких кроків проти України. В рамках міжнародного розслідування катастрофи "Боїнга" влада Нідерландів вважає за необхідне підтримувати гарні відносини з Києвом, вважає NOS.

Українська сторона негативно реагувала на плани нідерландських парламентарів розслідувати роль України в катастрофі MH17.

Це відволікає від розслідування, яке має встановити, хто саме збив літак, заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Нам нічого приховувати, - казав він. - Мій уряд завжди готовий надати інформацію. Головне питання: хто це зробив і чому?"

Міністр закордонних справ Нідерландів подякував Україні за готовність співпрацювати з розслідуванням. "Я задоволений, що Україна взяла на себе це зобов'язання", - сказав пан Блок.

Спільна слідча група (JIT) 19 червня цього року опублікувала доповідь, назвавши імена чотирьох підозрюваних в причетності до запуску ракети комплексу "Бук", яка збила літак.

За версією слідчої групи, літак був збитий з установки "Бук", що належала курській 53-й бригаді ППО російських збройних сил.

На думку розслідувачів, до падіння "Боїнга" можуть бути причетні Сергій Дубинський, офіцер російського ГРУ у відставці, Олег Пулатов, підполковник запасу ВДВ Росії, Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної "ДНР", та Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, який воював на Донбасі.

Розслідувачі вважають, що Дубинський, Пулатов і Стрєлков наразі мешкають в Росії, а Харченко - на сході України, на території, непідконтрольній уряду країни. Всі четверо оголошені в міжнародний розшук, а справу буде передано до голландського суду до кінця року. Перше засідання суду відбудеться 9 березня 2020 року.

У вересні стало відомо, що колишній командир ППО в місті Сніжне Володимир Цемах, якого раніше затримали українські спецслужби, звільнений в рамках обміну ув'язненими між Росією і Україною.

Це викликало занепокоєння Нідерландів, хоча в Києві заявляли, що пана Цемаха вдалося допитати перед обміном.

Нідерланди вважають, що він є важливим свідком. На початку жовтня влада країни звернулися до російської прокуратури з проханням посприяти в розшуку Володимира Цемаха, якого вони хочуть допитати у справі про катастрофу MH-17.

JIT просила російську сторону самостійно допитати фігурантів справи. Росія досі відмовлялася відповідати на запитання слідчої групи, заявляли в JIT. Міноборони Росії заперечує причетність російських військових до падіння літака й висуває альтернативні версії подій.

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