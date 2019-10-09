Справу проти Пашинського двічі закривали у Генпрокуратурі - Труба

Копирайт изображения ДБР / УНІАН Image caption Роман Труба і Сергій Пашинський

Голова Державного бюро розслідування Роман Труба заявив, що справу проти Сергія Пашинського двічі намагалися закрити слідчі Генпрокуратури, а сам Пашинський намагався вплинути на це.

Мова йде про конфлікт наприкінці 2016 року, коли тодішній депутат Сергій Пашинський вистрілив у ногу В'ячеславу Хімікусу, після того, як той вдарив політика пляшкою по голові.

"Народному депутату було спричинено легкі тілесні ушкодження. Громадянину (В'ячеславу Хімікусу - Ред.) - тяжкі тілесні. Здавалося б, нічого складного. Якби не фактор народного депутата, який виявився ключовим протягом двох з половиною років розслідування цих подій", - заявив Роман Труба під час свого брифінгу.

"Слідчі Генпрокуратури двічі закривали це кримінальне провадження. Вперше - у 2017 року. Вдруге - у березні 2019 року, через 20 днів після передачі у ДБР", - додав він.

За словами Романа Труби, В'ячеслав Хімікус не був визнаний потерпілим: "Вдумайтесь: тяжкі тілесні, і ти не визнаний потерпілим. ГПУ не розслідувала дії народного депутата як такі, що спричинили іншій особі тяжкі тілесні. Громадянин навіть не залучався до слідчого експерименту".

"Саме сьогоднішній кейс демонструє, як протягом років можна використовувати ресурси, якщо ти впливовий депутат", - наголосив Роман Труба.

Він не виключив, що кваліфікацію справи можуть змінити, але не уточнив, як саме: "Слідчі ДБР повинні встановити чи заперечити факт, чи народний депутат, виходячи з автомобіля, тримав у руках зброю. І цьому факту треба надати юридичну кваліфікацію".

7 жовтня Сергія Пашинського заарештували по цій справі без права застави.

Заява Чорновол

Копирайт изображения Фейсбук Тетяни Чорновол

Водночас на брифінгу Романа Труби з'явилася колишня колега Пашинського по фракції "Народного фронту" Тетяна Чорновол, яка заявила про політичну складову справи.

За її словами, до Пашинського "є особиста помста від Портнова".

Тетяна Чорновол також наголосила, що Роман Труба не хоче починати розслідування проти колишнього заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

"У мене питання по вашій службовій відповідальності за те, що ви працюєте на пана Портнова. У мене є три рішення суду, які зобов'язують пана Трубу почати досудове розслідування проти Портнова. Пан Труба не виконує рішення і порушує закон", - звинуватила ексдпетутатка.

За її словами, серед заявлених порушень - "злочин Богдана (голови Офісу президента Зеленского. - Ред.) і Портнова", який "полягає у тому, що 3 млрд державних коштів завдяки їхній схемі були скеровані в інтересах Міністерства оборони Росії".

Роман Труба у відповідь пообіцяв, що слідчі ДБР перевірять надану інформацію і почнуть слідство, якщо встановлять там факти можливих злочинів.

Раніше Сергій Пашинський також називав справу проти себе політичною, а судове рішення про арешт без застави - сфальсифікованим. А його адвокати припустили, що за ґратами ексдепутату може загрожувати небезпека.

Справа Пашинського

Копирайт изображения УНІАН

Сергій Пашинський був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Адміністрації президента України у березні-червні 2014 року, коли в.о. президента був Олександр Турчинов. У 2014-2019 роках він був очільником комітету з національної безпеки і оборони Верховної Ради.

Конфлікт Пашинського з Хімікусом стався 31 грудня 2016 року на одній з доріг у Київській області. Під час конфлікту пан Пашинський вистрілив у чоловіка з вогнепальної зброї - пістолету Glock 19 - у ліву ногу. Пан Хімікус отримав осколковий перелом стегнової кістки.

Після інциденту Сергій Пшинський повідомив, що суперечка виникла після того, як він зробив зауваження водієві мікроавтобуса, який залишив машину без сигнальних вогнів, "посеред неосвітленої дороги у лісі". Він стверджував, що водій був у нетверезому стані і поводився агресивно, начебто вдарив його пляшкою, погрожував йому та дружині.

В'ячеслав Хімікус стверджував, що використав пляшку для самооборони, коли побачив у руці Пашинського пістолет, окрім того, той начебто не зробив попереджувальний постріл.

У поліції Київської області у січні 2017 року відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

У листопаді 2018 року підозру у вчиненні хуліганства вручили В'ячеславу Хімікусу.

Проте 4 жовтня 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило, що Сергія Пашинського підозрюють у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України) під час суперечки у грудні 2016 року.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років", - йшлося у повідомленні ДБР.

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