"Шанує журналістів Вова". Соцмережі про пресмарафон Зеленського
Офіс президента Володимира Зеленського вирішив провести 10 жовтня "пресмарафон" у нещодавно відкритому Kyiv Food Market у центрі Києва.
"Формат заходу: представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини", - йдеться у повідомленні.
На ініціативу Офісу президента відреагували користувачі соцмереж, зокрема, журналісти.
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Журналіст Валерій Калниш пише, що, за його інформацією, пресконференцію взагалі збиралися організувати в McDonalds на Хрещатику.
Хтось намагається спрогнозувати, якими будуть дії речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель, яку раніше піддали критиці за обмеження спілкування президента з журналістами.
Журналіст Денис Безлюдько у блозі "В сухому залишку" присвятив ідеї прес-конференції на ринку їжі вірш:
"ідея, я сказав би, кльова
чіхать там на якийсь престиж
шанує журналістів вова -
задав вопрос - піди поїж"
Журналіст Михайло Ткач жартує, що Kyiv Food Market після пресмарафону доведеться змінити назву.
Дехто з користувачів соцмереж ставить під сумнів ефективність такого формату спілкування президента з журналістами.
Журналіст Михайло Ткач пропонує президентові проводити пресконференції в колесі огляду.
"Давно всім клієнтам по ПР рекомендувала: хочете якось так поговорити, щоб нічого не сказати - збирайте журналістів на прес-ланч", - пише Катерина Венжик.
"Щось мені це все нагадує КВНівську розминку десь так у 1/якусь там фіналу, коли на сцені 4 команди і на завдання - 5 хвилин. Сміх сміхом, колеги, але це знов - нав'язаний формат", - пише Ніна Кур'ята.
А декому взагалі ідея офісу президента не сподобалася.