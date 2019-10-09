"Шанує журналістів Вова". Соцмережі про пресмарафон Зеленського

Копирайт изображения УНІАН

Офіс президента Володимира Зеленського вирішив провести 10 жовтня "пресмарафон" у нещодавно відкритому Kyiv Food Market у центрі Києва.

"Формат заходу: представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини", - йдеться у повідомленні.

На ініціативу Офісу президента відреагували користувачі соцмереж, зокрема, журналісти.

Копирайт изображения facebook.com/kyivfood.market Image caption Пресмарафон буде проходити у приміщенні Kyiv Food Market, який відкрився два тижні тому

Журналіст Валерій Калниш пише, що, за його інформацією, пресконференцію взагалі збиралися організувати в McDonalds на Хрещатику.

Хтось намагається спрогнозувати, якими будуть дії речниці Володимира Зеленського Юлії Мендель, яку раніше піддали критиці за обмеження спілкування президента з журналістами.

Журналіст Денис Безлюдько у блозі "В сухому залишку" присвятив ідеї прес-конференції на ринку їжі вірш:

"ідея, я сказав би, кльова

чіхать там на якийсь престиж

шанує журналістів вова -

задав вопрос - піди поїж"

Журналіст Михайло Ткач жартує, що Kyiv Food Market після пресмарафону доведеться змінити назву.

Дехто з користувачів соцмереж ставить під сумнів ефективність такого формату спілкування президента з журналістами.

Журналіст Михайло Ткач пропонує президентові проводити пресконференції в колесі огляду.

"Давно всім клієнтам по ПР рекомендувала: хочете якось так поговорити, щоб нічого не сказати - збирайте журналістів на прес-ланч", - пише Катерина Венжик.

"Щось мені це все нагадує КВНівську розминку десь так у 1/якусь там фіналу, коли на сцені 4 команди і на завдання - 5 хвилин. Сміх сміхом, колеги, але це знов - нав'язаний формат", - пише Ніна Кур'ята.

А декому взагалі ідея офісу президента не сподобалася.