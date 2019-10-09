Стрілянина біля синагоги в Німеччині: є загиблі
Щонайменше дві людини загинули внаслідок нападу з використанням вогнепальної зброї у місті Галле в Східній Німеччині.
Поліція заявила, що один з підозрюваних у нападі вже заарештований, але інші можливі нападники могли втекти на автомобіл.
Свідки повідомили, що один з нападників був у військовому камуфляжі та мав з собою кілька одиниць зброї.
Газета Bild повідомила, що напад стався біля синагоги.
Один зі свідків заявив, що один з нападників кинув бомбу чи гранату на територію єврейського кладовища.
Напад припав на святкування релігійними євреями свята Йом-Кіппур.
Поліція просить мешканців Галле та сусіднього міста Ландсберг залишатися у своїх будинках.