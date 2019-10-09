Стрілянина біля синагоги в Німеччині: є загиблі

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Щонайменше дві людини загинули внаслідок нападу з використанням вогнепальної зброї у місті Галле в Східній Німеччині.

Поліція заявила, що один з підозрюваних у нападі вже заарештований, але інші можливі нападники могли втекти на автомобіл.

Свідки повідомили, що один з нападників був у військовому камуфляжі та мав з собою кілька одиниць зброї.

Газета Bild повідомила, що напад стався біля синагоги.

Один зі свідків заявив, що один з нападників кинув бомбу чи гранату на територію єврейського кладовища.

Напад припав на святкування релігійними євреями свята Йом-Кіппур.

Поліція просить мешканців Галле та сусіднього міста Ландсберг залишатися у своїх будинках.