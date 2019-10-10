Люди викидають в атмосферу в десятки разів більше вуглекислого газу, ніж вулкани
Людство викидає в атмосферу Землі в десятки разів більше вуглекислого газу та інших вуглецевих сполук, ніж всі вулкани нашої планети - і це попри те, що 99,8% вуглецю на нашій планеті знаходиться під землею, з'ясували вчені. Це спростовує популярний у скептиків аргумент, що вулкани викидають в атмосферу не менше вуглекислого газу, ніж люди.
Метою десятирічного дослідження вчених з Вашингтонського центру вивчення вуглецевих покладів (Deep Carbon Observatory) було встановити загальну кількість вуглецю на нашій планеті і зрозуміти, чи є нинішні високі викиди вуглецю в атмосферу справді чимось екстраординарним в історії нашої планети.
Загальну кількість вуглецю, що знаходиться на поверхні і в атмосфері нашої планети, вчені оцінили приблизно в 43 500 гігатонн. За їхніми даними, це лише 0,2% від загальної кількості вуглецю на Землі - 1,85 млрд гігатонн, адже основна маса вуглецю - 99,8% - знаходиться під поверхнею Землі.
Як показало дослідження, вулкани та інші вулканично активні утворення, такі як тріщини в земній корі, виділяють в атмосферу приблизно 0,3-0,4 гігатонн вуглецю на рік. Людство ж виділяє в 40-100 разів більше вуглекислого газу.
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"Скептики можуть вважати, що вулкани конкурують з людством у викидах вуглекислого газу, але це зовсім не так", - коментує дослідження професор вулканології та петрології Куїнс-коледжу у Кембріджі Марі Едмондс.
Аргумент щодо вулканів дійсно популярний у тих, хто не довіряє численним дослідженням про зміни клімату на планеті. Його регулярно згадують у "хіт-парадах" подібних аргументів.
Вуглецеві катастрофи
У далекому минулому відбувалися події, що призводили до викиду вуглецю в атмосферу приблизно в тій же кількості, що й у наші дні, вважають дослідники. Проте всі ці події були катастрофічними. Вуглецевими катастрофами вчені вважають, наприклад, дуже великі виверження вулканів.
Одна з таких подій - падіння метеорита, що сформував Чиксулубський кратер 65 млн років тому. За оцінками вчених, внаслідок удару в атмосферу виділилося від 425 до 1 400 гігатонн вуглекислого газу. Схожі обсяги виділяються і в наші дні внаслідок діяльності людини.
"Обсяги вуглекислого газу, виділені в результаті діяльності людини за останні 10-12 років, еквівалентні катастрофічному зростанню рівня CO2, який відбувався в минулому", - говорить пані Едмондс.
Виділення вуглекислого газу - частина природного циклу в житті нашої планети, і нинішні рівні вуглецю в атмосфері, ймовірно, знизяться природним чином, проте це займе стільки часу, що для людства це вже, ймовірно, не буде мати жодного значення, говорить професор Селіна Суарес з університету Арканзасу.
"Зараз ми досягли рівня вуглецевої катастрофи, що трохи протвережує", - додає вона.
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