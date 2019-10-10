Люди викидають в атмосферу в десятки разів більше вуглекислого газу, ніж вулкани

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Людство викидає в атмосферу Землі в десятки разів більше вуглекислого газу та інших вуглецевих сполук, ніж всі вулкани нашої планети - і це попри те, що 99,8% вуглецю на нашій планеті знаходиться під землею, з'ясували вчені. Це спростовує популярний у скептиків аргумент, що вулкани викидають в атмосферу не менше вуглекислого газу, ніж люди.

Метою десятирічного дослідження вчених з Вашингтонського центру вивчення вуглецевих покладів (Deep Carbon Observatory) було встановити загальну кількість вуглецю на нашій планеті і зрозуміти, чи є нинішні високі викиди вуглецю в атмосферу справді чимось екстраординарним в історії нашої планети.

Загальну кількість вуглецю, що знаходиться на поверхні і в атмосфері нашої планети, вчені оцінили приблизно в 43 500 гігатонн. За їхніми даними, це лише 0,2% від загальної кількості вуглецю на Землі - 1,85 млрд гігатонн, адже основна маса вуглецю - 99,8% - знаходиться під поверхнею Землі.

Як показало дослідження, вулкани та інші вулканично активні утворення, такі як тріщини в земній корі, виділяють в атмосферу приблизно 0,3-0,4 гігатонн вуглецю на рік. Людство ж виділяє в 40-100 разів більше вуглекислого газу.

"Скептики можуть вважати, що вулкани конкурують з людством у викидах вуглекислого газу, але це зовсім не так", - коментує дослідження професор вулканології та петрології Куїнс-коледжу у Кембріджі Марі Едмондс.

Аргумент щодо вулканів дійсно популярний у тих, хто не довіряє численним дослідженням про зміни клімату на планеті. Його регулярно згадують у "хіт-парадах" подібних аргументів.

Вуглецеві катастрофи

У далекому минулому відбувалися події, що призводили до викиду вуглецю в атмосферу приблизно в тій же кількості, що й у наші дні, вважають дослідники. Проте всі ці події були катастрофічними. Вуглецевими катастрофами вчені вважають, наприклад, дуже великі виверження вулканів.

Одна з таких подій - падіння метеорита, що сформував Чиксулубський кратер 65 млн років тому. За оцінками вчених, внаслідок удару в атмосферу виділилося від 425 до 1 400 гігатонн вуглекислого газу. Схожі обсяги виділяються і в наші дні внаслідок діяльності людини.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Астероїд, що впав на Землю 65 млн років тому, істотно змінив клімат на нашій планеті

"Обсяги вуглекислого газу, виділені в результаті діяльності людини за останні 10-12 років, еквівалентні катастрофічному зростанню рівня CO2, який відбувався в минулому", - говорить пані Едмондс.

Виділення вуглекислого газу - частина природного циклу в житті нашої планети, і нинішні рівні вуглецю в атмосфері, ймовірно, знизяться природним чином, проте це займе стільки часу, що для людства це вже, ймовірно, не буде мати жодного значення, говорить професор Селіна Суарес з університету Арканзасу.

"Зараз ми досягли рівня вуглецевої катастрофи, що трохи протвережує", - додає вона.

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