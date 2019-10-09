Туреччина почала військову операцію проти курдів у Сирії

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Турецькі війська почали вторгнення у північні райони Сирії, які контролюються курдськими бійцями Сирійських демократичних сил - союзниками США у цій країні.

Про початок військової операції оголосив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Туреччина стверджує, що хоче створити на території Сирії "безпечну зону", очистивши її від курдських бійців, яких турецькі чиновники вважають терористами.

Дональд Трамп раніше оголосив про відкликання американських військ з півночі Сирії, але зазначив, що Туреччина може зіткнутися з економічними наслідками, якщо вона перетне "межу". Про яку "межу" йдеться, президент США не сказав.

Курди були ключовими союзниками США у розгромі джихадистів "Ісламської держави".

Навіщо Туреччині потрібна ця операція?

Головна мета - відтіснити курдські Загони народної самооборони (YPG), які Анкара вважає терористами, подалі від своїх кордонів.

Туреччина розраховує створити на Північному сході Сирії 32-кілометрову "зону безпеки", вільну від курдського ополчення.

У цю ж зону Анкара розраховує переселити до двох мільйонів сирійських біженців, які наразі мешкають в Туреччині (усього в країні перебувають 3,6 мільйона біженців, які залишили Сирію через громадянську війну, що розпочалася у 2011 році).

Копирайт изображения EPA Image caption Реджеп Ердоган демонструє мапу безпечної зони на півночі Сирії, куди він хоче поселити 2 млн арабських біженців. Це землі, на яких століттями живуть курди

Сирійські демократичні сили (SDF), які очолюють курди і до складу яких входять загони YPG, в понеділок заявили, що будуть захищати свої території.

США традиційно підтримують SDF, і YPG зокрема - саме за підтримки американців курдсько-сирійські сили змогли розбити "Ісламську державу" і взяти під контроль цю частину країни.

Чому Туреччина вважає курдську самооборону терористами?

Анкара вважає YPG відгалуженням забороненої в Туреччині Робітничої партії Курдистану (РПК). РПК з 1984 року бореться за створення курдської автономії на Південному сході Туреччини.

Сама Туреччина, а також США та деякі країни ЄС визнали РПК терористичною організацією. При цьому YPG заперечує зв'язки з РПК.

Турецька влада побоюється, що сирійські курди, які хочуть створити всередині Сирії власну автономію, надихнуть турецьких курдів на створення такої ж території всередині Туреччини.

Попри те, що SDF і YPG є союзниками США, у серпні американські військові заявили, що узгодили з Туреччиною основні принципи рішення проблем турецької безпеки, зокрема й "механізм забезпечення безпеки" уздовж сирійсько-турецького кордону.

Копирайт изображения Reuters Image caption Курдська самооборона зіграла одну з ключових ролей у перемозі над "Ісламською державою"

6 жовтня Білий дім заявив, що США розпочинають виведення військ з півночі Сирії до початку операції Туреччини.

Втім, 7 жовтня Дональд Трамп у своєму Twitter пригрозив повністю знищити економіку Туреччини, якщо Анкара зробить те, що американський лідер вважатиме недопустимим. Що саме мав на увазі американський президент, він не уточнив.

"Я твердо заявляв про це раніше і кажу зараз: якщо Туреччина зробить що-небудь, що я, при своїй великій і винятковій мудрості, вважатиму недопустимим, я повністю знищу і зруйную економіку Туреччини (як вже робив це раніше)", - написав Трамп.

В SDF вже заявили, що відведення американських військових з регіону перетворить його в зону бойових дій і створить небезпеку відродження "Ісламської держави".

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