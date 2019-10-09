Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Моргунов - з селища Чертково Ростовської області, де на кордоні з Україною побудували паркан з колючого дроту. На іншому боці кордону - підконтрольна Україні територія Луганської області, селище Мілове

Суд в Ростовській області Росії визнав 72-річного пенсіонера Володимира Моргунова винним в державній зраді і засудив його до 12 років колонії суворого режиму.

Моргунов - мешканець селища Чертково, яке розташоване поряд з українсько-російським кордоном. Слухання у справі Моргунова проходили в особливому порядку, а прокурор просив для підсудного вісім років ув'язнення, зазначає агенція "Інтерфакс".

Моргунова затримали в листопаді 2018 року. Під час обшуку у нього знайшли десять коробок з-під телефонів, численні сім-карти, а також два паспорти на його ім'я - Росії та України.

Під час слідства Моргунов визнав себе винним, відзначається в пресрелізі.

Управління ФСБ РФ у Ростовській області стверджує, що Моргунов начебто передавав інформацію співробітнику іноземної спецслужби під час особистих зустрічей на українській території. У співпраці з розвідкою якої саме країни звинувачували Моргунова, не повідомляють.

Кримінальне покарання за держзраду в Росії передбачає позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

Матеріали таких справ, як правило, засекречені, а судові процеси відбуваються в закритому режимі.

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