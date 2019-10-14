Помідори підвищують якість чоловічої сперми - вчені

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Лікопін, що міститься в томатах, може поліпшити якість чоловічої сперми, свідчать дослідження.

Вчені провели експеримент. Здорові чоловіки щодня споживали харчові добавки з вмістом лікопіну, еквівалентні двом чайним ложкам концентрованого томатного пюре. За два тижні якість їхньої сперми покращилась.

Чоловіче безпліддя є причиною близько половини усіх випадків безпліддя.

Однак, як стверджують експерти з фертильності, щоб робити впевнені висновки, необхідно провести додаткові дослідження.

Британська національна служба охорони здоров'я радить чоловікам, які мають проблеми з репродуктивною функцією, вести здоровий спосіб життя та уникати вузької білизни.

Щоб підвищити шанси на появу малюка в родині, необхідно уникати стресу і регулярно займатися сексом під час овуляції.

Однак, гіпотеза вчених про те, що певні поживні речовини можуть покращити чоловічу фертильність, вже давно набирає силу.

Лікопін, як вітамін Е і цинк, є антиоксидантом, який запобігає старінню і пошкодженню клітин.

Він також зменшує ризик серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

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Команда вчених з університету Шеффілда стверджує, що організм людини краще засвоює лікопін у вигляді харчових добавок. Інакше - щоб отримати потрібну дозу, чоловіки мали б з'їдати 2 кг томатів щодня.

"Дуже обнадійливо"

Дослідження, яке частково фінансував виробник харчової добавки, тривало 12 тижнів. Вчені довільно відібрали 60 чоловіків, які щодня споживали 14 міліграмів лікопіну або таблетку плацебо.

На початку, всередині та в кінці дослідження науковці провели аналіз сперми учасників.

У підсумку загальна кількість сперматозоїдів та їхня концентрація в насінній рідині не змінилася, а от рухливість сперматозоїдів була вищою у чоловіків, які вживали лікопін.

Ліз Вільямс, фахівець з харчування з університету Шеффілда, яка очолювала дослідження, заявила: "Не чекайте від нас особливих порад".

"Помірне споживання алкоголю та здорове харчування. Все що ми можемо зараз порадити - дуже загальні речі, - додала вона. - Це було невелике дослідження, яке потребує додаткових експериментів, але результати дуже обнадійливі".

"Наступний крок - повторити те саме з чоловіками, які мають проблеми з фертильністю і зрозуміти, чи може лікопін підвищити якість їхньої сперми, та чи допоможе він парам зачати дитину і відмовитись інвазивних репродуктивних методів".

Гвенда Бернс з британської благодійної організації Fertility Network додала: "Навіть перші кроки цього дослідження дають надію на підвищення якості сперми і краще розуміння чоловічої фертильності в майбутньому".

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