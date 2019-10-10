Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський вирішив провести "пресмарафон" нзамість традиційної персконференція

На "пресмарафон" президента Володимира Зеленського акредитували кілька сотень журналістів, повідомила його речниця Юлія Мендель. Водночас представникам кількох відомих медіа відмовили й пояснили це "таймінгом".

Журналісти і "таймінг"

"Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра всім журналістам та Володимиру Зеленському!", - написала пізно ввечері у середу прессекретар Зеленського Юлія Мендель.

Разом з тим, кілька журналістів повідомили про відмову в акредитації.

Зокрема відмовили журналісту "Цензор.нет" Євгену Кузьменку, кореспонденту BIHUS.info Данилу Мокрику, а також головному редактору проекту "Ісландія" Сергію Грішину.

"Пресслужба Президента України відмовила мені (а в моїй особі - і "Цензор. НЕТ) у акредитації на сьогоднішній пресмарафон за участю президента України (див. скрін). Формулювання загадково-лаконічне: "У зв'язку з таймінгом", - написав у четвер зранку журналіст Євген Кузьменко.

"Заявку на акредитацію (як видно на скріні) я відіслав о 15:22. Тобто за 2 години 38 хвилин до дедлайну. Так що "таймінг" від президентської пресслужби шитий білими нитками. Або зеленими, не знаю, як там у них шиють відмови", - вважає він.

"Я без стьобу. Що означає у зв'язку з таймінгом?", - запитав Сергій Грішин.

Вони опублікували скріншоти повідомлень від Офісу президента: "На превеликий жаль, ми змушені відмовити вам в акредитації на пресмарафон Президента України у зв'язку з таймінгом. Водночас інформуємо, що марафон транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних акаунтах Офісу президента".

Пізніше Євген Кузьменко повідомив, що пресслужба все ж акредитувала його на вечірню частину "пресмарафону":

"Апдейт по ситуації з акредитацією: прес-служба Президента змінила гнів/пофігізм на милість/уважність і акредитувала мене від "Цензор.НЕТ" на пресмарафон на 18:15. Про що повідомило керівництво".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юлія Мендель

Всі згадані журналісти раніше активно критикували пресслужбу президента, зокрема дії речниці Зеленського Юлії Мендель, яка відштовхувала представника "Радіо Свобода" Сергія Андрушка, коли той намагався поставити запитання главі держави.

"Пресмарафон"

Image caption "Марафон" Зеленського відбудеться у новому київському закладі Kyiv Food Market і, як обіцяють, триватиме весь день

Про проведення самого "пресмарафону", яким у команді президента вирішили замінити традиційну пресконференцію, стало відомо у середу вдень.

"Формат заходу: представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини", - йшлося у анонсі від Офісу президента.

Сам захід почнеться о 10:00 у нещодавно відкритому Kyiv Food Market у центрі Києва.

"Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня", - пообіцяли в його Офісі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!