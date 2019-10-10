Туреччина проти курдів: США "не давали згоди на турецький наступ у Сирії"

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Туреччина почала наземну військову кампанію проти курдів на півночі Сирії, у відповідь держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не давав на це згоду.

Хочуть переселити біженців

9 жовтня про початок військової операції "Джерело миру" оголосив президент Туреччини Реджеп Ердоган. За його словами, мета наступу - запобігти створенню "коридору терору" уздовж турецького кордону.

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Турецькі сили мають намір створити так звану "зону безпеки", в яку ймовірно будуть переселені до двох мільйонів сирійських біженців, що опинилися в Туреччині.

Курдське ополчення заявляє, що має намір чинити опір турецьким військам, між ними вже відбулося кілька зіткнень.

Відповідь США

Тим часом, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не давав Туреччині згоди на початок військової операції на півночі Сирії.

При цьому, Помпео підтримав рішення Дональда Трампа вивести американські сили з цього району.

Цей крок американського президента розкритиковали як у США, так і за межами країни.

Сам Дональд Трамп після початку авіанальотів назвав операцію Туреччини проти сирійських курдів "поганою ідеєю".

Також він пригрозив Анкарі економічним спустошенням, якщо вона буде чинити "свавілля" у Сирії.

Ситуація на театрі бойових дій

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перші групи турецької піхоти готуються увійти у Сирію

Курдські формування були ключовим союзником США у боротьбі з силами угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Зараз в районах під контролем курдів у спеціальних таборах і в'язницях відбувають покарання тисячі захоплених в полон бойовиків "(ІД), а також їхні сім'ї.

Наразі незрозуміло, чи продовжать курди охороняти ці в'язниці у випадку серйозних сутичок з турецькими військами.

Багато спостерігачів побоюються, що через турецький наступ у регіоні відродиться і почне набирати силу "Ісламська держава".

Представники збройних сил США заявили, що в їхніх руках зараз перебувають двоє бойовиків ІД з британським громадянством. Вони відомі тим, що катували і вбили майже 30 західних заручників.

Ель Шафі Ельшейх та Александа Коті були частиною британського осередку "Ісламської держави", яку називали "Бітлз". До недавнього часу їх тримали в одній з курдських в'язниць.

У середу кілька міст і сіл на курдській території зазнали авіаударів і артилерійських обстрілів. Тисячі людей були змушені залишити свої будинки.

Курди говорять про небезпеку етнічних чисток.

Копирайт изображения Reuters

За словами курдів, загинули щонайменше п'ять цивільних, і ще 25 людей були поранені.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що турецькі війська увійшли на територію Сирії на схід від річки Євфрат.

Як повідомили турецькі збройні сили у своєму офіційному Twitter, були нанесені удари по 180 об'єктах під контролем "терористів".

Курдське керівництво оголосило загальну мобілізацію, закликавши всіх, хто може тримати в руках зброю, прямувати у бік турецького кордону, щоб чинити опір.

Вони також закликають очолювану США коаліцію оголосити їхній регіон зоною, де заборонене застосування авіації.

Міжнародна реакція

Представники ЄС вже заявили, що так звана "безпечна зона", яку Туреччина хоче створити на півночі Сирії, навряд чи буде відповідати міжнародним стандартам повернення біженців на батьківщину.

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща і Велика Британія закликають скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити події на півночі Сирії.

Це ж питання буде обговорюватися на засіданні країн Арабської ліги в Каїрі 12 жовтня.

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