Зеленський - про Мендель і Андрушка: "Дівчинку буду захищати"
Президент Володимир Зеленський пояснив своє ставлення до ситуації навколо своєї речниці Юлії Мендель, яка нещодавно відштовхнула журналіста програми "Схеми" Сергія Андрушка.
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"Я пана Андрушка бачив багато разів. Мені здається, що він поводить себе не дуже коректно. Так себе чоловік не має вести стосовно жінки чи дівчини", - розповів Зеленський під час свого пресмарафону.
І продовжив російською: "Він здоровий хлопець. Чесно, якби я не був президентом, я б йому, звичайно, відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, але він нападає і стрибає".
За словами Зеленського, він навіть кілька разів просив охорону відходити від Сергія Андрушка, щоб вони його не чіпали.
"Але є ще етика - він не може нікого бити мікрофоном по обличчю. Скрізь треба мати етику", - дорікнув президент.
Водночас він визнав, що його речниця не повинна була фізично заважати Сергію Андрушку ставити запитання: "Юля як прессекретар, звичайно, не мала права так реагувати. Але вже було емоційне виснаження. Вона теж людина, і вона не зло - вона прессекретар… Вона вже не могла як людина по-іншому реагувати на пана Андрушка".
Зеленський припустив, що така поведінка прессекретаря може призвести до звільнення: "Я їй повинен сказати: Так не можна, ще раз так буде - і ми попрощаємося. Але зараз я її захищаю".
"У нас багато питань - щось не те вона написала... Ми всі люди, ми помиляємося. І тому люди нас люблять чи не навидять, бо ми щось робимо… Тому дівчинку у цьому випадку я буду захищати".
Кілька тижнів тому Юлія Мендель відштовхувала представника "Радіо Свобода" і журналіста програми "Схеми" Сергія Андрушка, коли той намагався поставити запитання главі держави поки той йшов на один з заходів. Це спровокувало бурхливу реакцію користувачів у соцмережах.
Детально про хід та найцікавіші моменти багатогодинного пресмарафону Володимира Зеленського читайте у нашій лайв-трансляції.
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