Зеленський - про Мендель і Андрушка: "Дівчинку буду захищати"

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Президент Володимир Зеленський пояснив своє ставлення до ситуації навколо своєї речниці Юлії Мендель, яка нещодавно відштовхнула журналіста програми "Схеми" Сергія Андрушка.

"Я пана Андрушка бачив багато разів. Мені здається, що він поводить себе не дуже коректно. Так себе чоловік не має вести стосовно жінки чи дівчини", - розповів Зеленський під час свого пресмарафону.

І продовжив російською: "Він здоровий хлопець. Чесно, якби я не був президентом, я б йому, звичайно, відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, але він нападає і стрибає".

За словами Зеленського, він навіть кілька разів просив охорону відходити від Сергія Андрушка, щоб вони його не чіпали.

"Але є ще етика - він не може нікого бити мікрофоном по обличчю. Скрізь треба мати етику", - дорікнув президент.

Водночас він визнав, що його речниця не повинна була фізично заважати Сергію Андрушку ставити запитання: "Юля як прессекретар, звичайно, не мала права так реагувати. Але вже було емоційне виснаження. Вона теж людина, і вона не зло - вона прессекретар… Вона вже не могла як людина по-іншому реагувати на пана Андрушка".

Зеленський припустив, що така поведінка прессекретаря може призвести до звільнення: "Я їй повинен сказати: Так не можна, ще раз так буде - і ми попрощаємося. Але зараз я її захищаю".

"У нас багато питань - щось не те вона написала... Ми всі люди, ми помиляємося. І тому люди нас люблять чи не навидять, бо ми щось робимо… Тому дівчинку у цьому випадку я буду захищати".

Кілька тижнів тому Юлія Мендель відштовхувала представника "Радіо Свобода" і журналіста програми "Схеми" Сергія Андрушка, коли той намагався поставити запитання главі держави поки той йшов на один з заходів. Це спровокувало бурхливу реакцію користувачів у соцмережах.

Детально про хід та найцікавіші моменти багатогодинного пресмарафону Володимира Зеленського читайте у нашій лайв-трансляції.

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