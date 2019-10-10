У Мексиці мешканці прив'язали мера до машини та протягли по вулицях

Копирайт изображения Twitter/@tinta_fresca Image caption Камери відеоспостереження зафіксували, як мера, прив'язаного до пікапа, тягнуть по вулицях

У містечку Лас-Маргарітас на півдні Мексики арештували 11-х людей, яких підозрюють у тому, що вони витягли з кабінету мера, прив'язали його до пікапа та протягли по вулицях.

Поліція мусила втрутитися, аби звільнити мера містечка Хорхе Ескандона Ернандеса, який не отримав серйозних травм.

Це вже був другий напад фермерів, які вимагали від пана Ернандеса виконати обіцянку відремонтувати місцеву дорогу.

У містечко, яке розташоване у південному штаті Ч'япас, направлені додаткові сили поліції.

На мерів та місцевих політиків у Мексиці часто нападають представники наркобанд, якщо вони відмовляються співпрацювати з ними, але рідко на них нападають через невиконані передвиборчі обіцянки.

Пан Ескандон Ернандес заявив, що висуне нападникам звинувачення у викраденні та спробі вбивства.

Відео, зроблене сторонніми людьми біля мерії, показує, як група чоловіків витягує мера з будівлі і примушує залазити в пікап, а дехто зі співробітників мерії чинить їм опір.

Кадри, зняті пізніше камерами відеоспостереження, показали, як мера тягнуть за собою, прив'язують мотузкою до задньої частини вантажівки і протягують по вулицях.

Для того, щоб звільнити мера, знадобилися десятки поліцейських. Кілька людей постраждали у зіткненнях з поліцією.

Чотири місяці тому розгнівані фермери розгромили кабінет мера, якого вони не знайшли в будівлі мерії.

Під час проведення виборів мера Лас Маргарітас сам Ескандон Ернандес був заарештований за підозрою в участі у бійці з прихильниками суперника.

Його звільнили через відсутність доказів.

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