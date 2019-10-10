Зеленський: "Я Авакову нічого не винен, у нього випробувальний термін"

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Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що збереження Арсеном Аваковим посади міністра внутрішніх справ - це не результат компромісу, а він дійсно не знайшов кращої кандидатури.

"Пан міністр Аваков… Я дійсно не знайшов... (кращого. - Ред.). Це ніякий не компроміс, я нічого йому не винен і не повинен", - запевнив Володимир Зеленський журналістів під час пресмарафону.

"Є випробувальний термін. Всім правоохоронцям сказав - реальні справи. Принесіть їх нам до кінця року, не буде - всіх звільнимо", - додав президент.

Збереження Арсена Авакова на посаді міністра було одним із найпроблематичніших моментів призначення нового уряду на чолі з Олексієм Гончаруком.

29 серпня під час призначення уряду до останнього моменту не було зрозуміло, чи збереже Аваков посаду. Врешті депутати від "Слуги народу" пояснили, що пан Аваков гарантував збереження громадської безпеки в країні, а інші кандидати таких гарантій надати не змогли.

Олігарх Ігор Коломойський кілька разів публічно озвучував свою позицію про необхідність збереження Арсена Авакова на посаді.

В останні місяці у владі було кілька ініціатив обмежити повноваження міністра внутрішніх справ, проте вони не вдались.

Детальніше про пресмарафон Володимира Зеленського читайте у висвітленні наживо.

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