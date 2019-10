Kyiv not Kiev: ВВС змінює написання столиці України

Image caption ВВС з 14 жовтня починає використовувати Kyiv, а не Kiev

Після ретельного вивчення британська телерадіомовна корпорація ВВС ухвалила рішення змінити написання столиці України Києва англійською мовою з "Kiev" на "Kyiv".

"ВВС продовжує переглядати спірне англомовне написання географічних назв, враховуючи сприйняття нашою міжнародною аудиторією. Через те, що "Kyiv" (а не "Kiev") зараз широко використовується провідними міжнародними організаціями та урядовими агенціями, значною частиною міжнародної авіаційної індустрії, а також англомовними медіа, ми вирішили перейти на це написання назви столиці України", - йдеться у заяві компанії ВВС.

Таке правило написання столиці України у текстах, на картах та у графіках починає діяти на ВВС з 14 жовтня 2019 року.

Проте кілька місяців ще триватиме перехідний період, протягом якого в англомовних текстах може вживатись таке формулювання: "Kyiv, formerly known as Kiev" ("Kyiv", раніше відомий як "Kiev").

Україна закріпила транслітерацію, яка передбачає написання Kyiv, ще у 1995 році. Відтоді саме такий правопис фігурував в українських та міжнародних нормативних актах, та це не завжди відображалося у реальному використанні у світі у всіх сферах життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час проведення чемпіонату Євро-2012 УЄФА офіційно ухвалила та використовувала транслітерацію Kyiv

Україна наполягає, що написання "Kiev" є транслітерації з російськомовної назви "Киев", а транслітерація "Kyiv" є коректнішою, адже є транслітерацією українського написання - "Київ".

У 2016 році боротьба за назву перейшла у соцмережі. Українські користувачі почали поширювати заклики під хештегом #KyivNotKiev

У 2018 році міністерство закордонних справ України також розпочало кампанію #CorrectUA, в межах якої почало звертатись до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

На жаль, ваш браузер не може відтворити цю карту

Протягом останнього року кілька десятків міжнародних аеропортів перейшли на версію "Kyiv". У лютому 2019 року у Європейському Союзі також заявили, що переходять на англомовне написання Kyiv навіть у власному листуванні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!