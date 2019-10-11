Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров
Тисячі демонстрантів вступають у зіткнення з поліцією на вулицях мальовничої столиці Еквадору Кіто.
Протести, які почалися з невдоволення громад індіанців скасуванням цін на пальне, заходами жорсткої економії, перетворилися у масштабні акції непокори з вимогою відставки президента країни Леніна Морено, до яких приєдналися студенти.
Демонстранти кидають коктейлі Молотова та каміння в спецзагони поліції, поліцейські відповідають сльозогінним газом та лупцюванням людей.
Ленін Морено був обраний президентом Еквадору навесні 2017 року. Він відомий як єдиний лідер держави в світі, що пересувається на інвалідному візку, є автором кількох книг зі сміхотерапії та теорії гумору, засновником фонду для підтримки гумору як стилю життя в країні.
Пан Морено приходив до влади як кандидат лівих сил та під лівими гаслами. Його підтримував президент Рафаель Корреа, який керував країною у 2007-2017 роках та був союзником Уго Чавеса в регіоні.
Проте через кілька місяців при владі Ленін Морено повністю змінив курс попередника, став союзником США в регіоні, посварився з попередником та Венесуелою, а 2019 року видав правоохоронцям Джуліана Ассанжа, який кілька років переховувався в посольстві Еквадору у Лондоні.
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Внаслідок протестів президент Ленін Морено мусив залишити столицю і перенести роботу уряду в місто Гуаякіль на березі Тихого океану, подалі від епіцентру протестів.
У середу демонстранти спробували штурмувати парламент країни в Кіто.
Минулого тижня президент Ленін Морено оголосив надзвичайний стан у країні. Хоча він каже, що готовий до діалогу з демонстрантами, в інтерв'ю BBC Mundo він зазначив, що за протестами начебто стоїть Венесуела та експрезидент Еквадору Рафаель Корреа.
За час протестів щонайменше дві людини загинули, десятки отримали поранення.
Активна участь індіанців у протестах - поганий знак для уряду країни. За останню чверть століття повстання за участі індіанців призвели до відставки або втечі вже трьох президентів країни.
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