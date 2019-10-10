У Криму затримали члена "українських екстремістських організацій". Це 61-річний коваль

Копирайт изображения Russian Federal Security Service/TASS

ФСБ Росії заявила про затримання в анексованому Криму члена "українських екстремістських організацій" за підозрою у спробі здійснити вибух в адміністративній будівлі. Спецслужба не назвала його ім'я, а адвокат затриманого повідомив, що це 61-річний пенсіонер.

"ФСБ у місті Саки затримала російського громадянина, прихильника нацистської ідеології, члена українських екстремістських організацій, який планував здійснити вибух в одному з адміністративних будівель республіки Крим", - йдеться в повідомленні центру громадських зв'язків ФСБ.

За версією спецслужби, в гаражі, що належить підозрюваному, знайшли "готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, складові та інструменти для його виготовлення, пляшки із запальною сумішшю".

ФСБ порушила кримінальну справу за статтями про підготовку теракту і незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Прізвище затриманого не вказане у повідомленні ФСБ. Але у нього вже є адвокат, який повідомив Інтерфаксу, що це 61-річний пенсіонер Олег Приходько - коваль із села Оріхове Сакського району.

За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, пенсіонер вважає свою справу політично мотивованою, оскільки він не приховує своєї проукраїнської позиції.

Вибухівку йому підкинули, стверджує пан Приходько.

"Олега Аркадійовича затримали вчора після оперативно-розшукових заходів в його гаражі, під час яких були виявлені вибухові речовини: тротилова шашка, запали і зварювальні електроди, - розповів адвокат. - Олег Аркадійович каже, що вибухівку йому підкинули".

Обшуки проводили без адвоката, підкреслив адвокат. За його словами, слідство стверджує, що пенсіонер зробив вибухівку, щоб підірвати будівлю адміністрації міста Саки. У четвер його підзахисного допитали, поки у нього статус підозрюваного, вину пан Приходько не визнає.

У травні 2014 року в Криму затримали режисера Олега Сенцова. ФСБ тоді заявляла, що пан Сенцов і інші члени забороненого в Росії "Правого сектора" готували диверсійно-терористичні акти в Сімферополі, Севастополі та Ялті. Вони нібито збиралися привести в дію саморобні вибухові пристрої біля пам'ятника Леніну, підпалити представництво партії "Єдина Росія" і здійснити інші диверсії.

У серпні 2015 року Олега Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Він категорично відкидав звинувачення. У колонії режисер оголосив голодування, яке тривало 145 днів. Його справа викликала великий міжнародний резонанс.

У вересні цього року пан Сенцов і ще один житель Криму Олександр Кольченко, затриманий в 2014 році, увійшли до переліку 35 українців, яких Росія видала Києву в межах обміну полоненими.

Українська влада звинувачує Москву в тому, що після анексії Криму на півострові тривають арешти людей з політичних мотивів.

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