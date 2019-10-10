Зеленський сказав, що в Порошенка "психологічна травма". Той дав пораду

Копирайт изображения Офіс президента

Під час пресмарафону в Києві, який триває вже десяту годину, Володимир Зеленський висловився про свого попередника на посаді президента. Він заявив, що в нього "психологічна травма".

Журналістка запитала у Зеленського, чи несе, на його думку, Петро Порошенко частину відповідальності за те, що Україна опинилася в центрі політичного скандалу в США.

Що саме вона мала на увазі, журналістка не уточнила, але Зеленський все ж відповів.

"Пан Порошенко буде відповідати за все, що він зробив. Я не хочу навіть на це впливати. У цьому будуть розбиратися правоохоронні органи. Що стосується втоми інших країн від України, це сформовано повністю командою Порошенка", - заявив він.

"Порошенко, на жаль, продовжує жити тим, що він - президент. Це велика психологічна травма", - додав пан Зеленський.

Незабаром після цього в ефірі телеканалу "Прямий" показали реакцію Петра Порошенка на пресмарафон.

"Забагато уваги приділено попередникам", - заявив Петро Порошенко.

За його словами, вже пройшло майже пів року, як Зеленський президент, тому пора звітувати про свої обіцянки.

"Пресконференція нагадує мені притчу про три конверти: коли приходить новий керівник, і йому вручають три конверти. На першому написано "Вали все на попередників", на другому - "Бери відповідальність на себе". Про третій я свідомо говорити не буду".

"Володимире Олександровичу, час відкривати другий конверт", - порадив пан Порошенко.

"Ми ж чули обіцянки про те, що мир - це просто, варто тільки припинити стріляти. Але через пів року виявилося, що мир - це складно, що рішення доводиться приймати непрості, і що зруйнувати міжнародну солідарність, яку ми будували п'ять років, - дуже просто", - додав експрезидент.

Пресмарафон Володимира Зеленського розпочався о 10 ранку і триває вже понад десять годин. Журналістів до президента пускають групами по 7-10 людей, які змінюють одна одну приблизно кожні 30 хвилин. Захід проходить у нещодавно відкритому фудкорті Kyiv Food Market у центрі Києва.

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