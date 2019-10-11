"А стенограма буде?", - соцмережі про 14 годин марафону Зеленського
У четвер Володимир Зеленський провів спілкування з журналістами, яке тривало 14 годин - з 10 ранку до опівночі. Соцмережі активно обговорюють цей рекорд українського президента.
Хтось хвалить президента і його команду за креативний підхід.
"Формат шикарний. Кирилу Тимошенку (заступнику керівника ОП - Ред.) величезний респект", - пише блогер Сергій Лямець. За його словами, Зеленський поводив себе чудово.
"Щоб зрозуміти, чому відмінно, дам один критерій - Зеленський емоціональний. Він не інтелектуал. Він не може і не повинен звучати розумно. Як колишній актор, він повинен і може звучати щиро, зрозуміло, близько до серця кожного виборця. І це йому вдалося".
- "Щоб серед людей" - як Зеленський у фудмаркеті з журналістами говорив
- Зеленський сказав, що в Порошенка "психологічна травма". Той дав пораду
- Зеленський: "Я Авакову нічого не винен, у нього випробувальний термін"
- Зеленський - про Мендель і Андрушка: "Дівчинку буду захищати""
Нахвалює президента і користувачка Тетяна Висоцька.
Телеведуча Оксана Соколова вважає, що варто віддати належне фізичній витривалості президента, який тримався "до останнього журналіста".
А журналіст Валерій Калниш пише, що Зеленський здійснив вчинок, який "мало хто може повторити". "Робота колосальна. Підкреслюю - захоплення моє про фізичний аспект його участі в марафоні, до змісту багато питань і претензій".
Але є і багато критиків такого пресмарафону. Користувачі не розуміють, навіщо це було робити не у форматі класичної пресконференції та аж настільки довго.
"Йшла 14 година тортур пресконференцією. Такого собі навіть Юлія Володимирівна Тимошенко не дозволяла", - написав журналіст Сергій Щербина.
Не обійшлося і без жартів. "Всім, хто провів день, слідкуючи за пресмарафоном Зеленського, присвячується", - написав журналіст Влад Красінський і опублікував жартівливе фото.
"Так що це виходить, журналісти настільки не потрібні, що вчора довелось більше 12 годин їм це пояснювати?", - питає Сергій Мельничук.
Аліса Кулій питає: "А стенограму хтось робить?".
Сам Зеленський написав, що протягом 14 годин йому поставили 500 запитань. "Чесно - втомився", - зізнався він.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!