"А стенограма буде?", - соцмережі про 14 годин марафону Зеленського

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У четвер Володимир Зеленський провів спілкування з журналістами, яке тривало 14 годин - з 10 ранку до опівночі. Соцмережі активно обговорюють цей рекорд українського президента.

Хтось хвалить президента і його команду за креативний підхід.

"Формат шикарний. Кирилу Тимошенку (заступнику керівника ОП - Ред.) величезний респект", - пише блогер Сергій Лямець. За його словами, Зеленський поводив себе чудово.

"Щоб зрозуміти, чому відмінно, дам один критерій - Зеленський емоціональний. Він не інтелектуал. Він не може і не повинен звучати розумно. Як колишній актор, він повинен і може звучати щиро, зрозуміло, близько до серця кожного виборця. І це йому вдалося".

Нахвалює президента і користувачка Тетяна Висоцька.

Телеведуча Оксана Соколова вважає, що варто віддати належне фізичній витривалості президента, який тримався "до останнього журналіста".

А журналіст Валерій Калниш пише, що Зеленський здійснив вчинок, який "мало хто може повторити". "Робота колосальна. Підкреслюю - захоплення моє про фізичний аспект його участі в марафоні, до змісту багато питань і претензій".

Але є і багато критиків такого пресмарафону. Користувачі не розуміють, навіщо це було робити не у форматі класичної пресконференції та аж настільки довго.

"Йшла 14 година тортур пресконференцією. Такого собі навіть Юлія Володимирівна Тимошенко не дозволяла", - написав журналіст Сергій Щербина.

Не обійшлося і без жартів. "Всім, хто провів день, слідкуючи за пресмарафоном Зеленського, присвячується", - написав журналіст Влад Красінський і опублікував жартівливе фото.

"Так що це виходить, журналісти настільки не потрібні, що вчора довелось більше 12 годин їм це пояснювати?", - питає Сергій Мельничук.

Аліса Кулій питає: "А стенограму хтось робить?".

Сам Зеленський написав, що протягом 14 годин йому поставили 500 запитань. "Чесно - втомився", - зізнався він.

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