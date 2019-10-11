Нобелівську премію миру отримав прем'єр Ефіопії

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Нобелівську премію миру цього року вручили прем'єр-міністру Ефіопії Абій Ахмеду Алі за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.

Влітку 2018 року лідери Ефіопії та Еритреї підписали декларацію, яка проголошує, що "стан війни, який існував між двома країнами, закінчився". Так завершився один із найкривавіших міждержавних конфліктів у Африці.

Нобелівський комітет відзначив, що Абій Ахмед Алі ініціював важливі реформи, які дають багатьом громадянам надію на краще життя та світле майбутнє. Прем'єр Ефіопії сприяв примиренню, солідарності та соціальній справедливості.

Історія конфлікту

Еритрея - колишня італійська колонія, яку в 1941 році звільнили від італійських військ британці. 1952 року вони передали її до складу Ефіопії.

На території Еритреї не припинялася партизанська війна проти ефіопського уряду, і в 1993 році, після поразки ефіопського комуністичного режиму, країна отримала незалежність.

Незабаром відносини двох країн зіпсувалися, що було ударом по ефіопській економіці - місцеві підприємства вели торгівлю через еритрейські порти.

В травні 1998 року Еритрея розпочала війну проти Ефіопії за спірні території в прикордонному регіоні Бадме.

Копирайт изображения @HAWELTI Image caption Прем'єр Ефіопії Абій Ахмед (зліва) та президент Еритреї Ісайяс Афеверкі, які підписали у 2018 році мирну декларацію

Активні бої у регіоні тривали понад два роки, до червня 2000 року, й забрали десятки тисяч життів з обох країн. Еритрейський президент Ісайяс Афеверкі визнав загибель 19 тисяч еритрейських солдат під час війни. Згідно з оцінками International Crisis Group, кількість жертв з обох сторін становила 70-100 тисяч людей.

Кому ще вручили премію

Переможців премії цього року Нобелівський комітет почав оголошувати у понеділок, 7 жовтня, коли визначив лауреатів у галузі медицини. Ними стали американці Вільям Келін, Грегг Семенца та британець Петер Раткліфф, які досліджували реакцію клітин організму на наявність кисню.

8 жовтня оголосили переможців премії з фізики, ними стали канадсько-американський фізик Джеймс Піблс - "за теоретичні відкриття у фізичній космології" та швейцарські вчені Мішел Мейор і Дідьє Кело - "за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки".

Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених: 97-річний американський вчений Джон Б.Гуденаф, британський хімік М. Стенлі Віттінгем та японський хімік Акіра Йосіно. Нагороду вони отримали за вклад у розробку літій-іонних акумуляторів.

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік отримала польська письменниця українського походження Ольга Токарчук, а австрійський письменник Петер Хандке - за 2019 рік.

Згідно з графіком на сайті Нобелівської премії, 14 жовтня вручать премію з економіки.

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