Помер Олексій Леонов - перша людина в світі, яка вийшла у відкритий космос

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У п'ятницю, 11 жовтня, помер Олексій Леонов - мабуть, найбільш відомий після Юрія Гагаріна радянський космонавт. Йому було 85 років.

Про смерть Леонова повідомили в прес-службі Центру підготовки космонавтів (ЦПК) імені Гагаріна.

Пану Леонову не пощастило в житті лише один раз: через те, що американці встигли раніше, він не став першою людиною на Місяці. В іншому, можна сказати, був улюбленцем долі.

18 березня 1965 року Леонов першим у світі здійснив вихід з космічного корабля тривалістю 2 хвилини 9 секунд.

У липні 1975 року був командиром "Союзу-19", що здійснив історичне стикування з "Аполлоном".

Майбутній космонавт народився 30 травня 1934 року в селі Листвянка Кемеровської області. Восьма дитина в селянській родині, бідність, суворий край.

З Сергієм Корольовим вони були побратимами по нещастю. Генеральний конструктор шість років провів у ГУЛАГу, у Леонова в 1937 році репресували батька.

Закінчивши школу, Олексій вступив до Чугуївського льотного училища. На початку 1960 року його зарахували до загону космонавтів разом з Гагаріним і Титовим.

З 3461 кандидата відібрали 20. Згодом троє були відраховані через проблеми зі здоров'ям, троє за п'яну бійку з армійським патрулем, один за розлучення з дружиною. Олексій Леонов опинився серед 12 щасливчиків.

Народився в сорочці

Щонайменше тричі смерть стояла у нього за плечима, але минулося.

Під час виходу у відкритий космос скафандр, що роздувся, перешкоджав поверненню на корабель. Олексій Леонов зумів стравити зайве повітря, і протиснувся в люк не ногами, а головою вперед, хоча це забороняла інструкція.

22 січня 1969 року перед зустріччю політбюро з космонавтами в Кремлі пан Леонов опинився в авто ЗІЛ, по якому відкрив вогонь з пістолета переодягнений у міліціонера молодший лейтенант Віктор Ільїн. Офіцер хотів здійснити замах на Брежнєва, але переплутав лімузини. Шофер загинув, космонавти Георгій Береговий і Андріан Ніколаєв отримали незначні поранення, Леонов не отримав жодної подряпини.

У червні 1971 року Леонов мав летіти на першу в світі орбітальну станцію "Салют-1" як командир корабля "Союз-11". Незадовго до старту медкомісія не пропустила одного з його напарників Валерія Кубасова, змінили весь екіпаж, полетіли дублери - Георгій Добровольський, Владислав Волков та Віктор Пацаєв. Під час повернення на Землю вони загинули через розгерметизацію "Союзу".

Відомі жарти

У загоні космонавтів Олексій Леонов славився комунікабельністю і почуттям гумору.

Під час спільного обіду на борту "Союзу" радянський командир запропонував американцям туби з написом "Московська горілка". Насправді в них знаходився борщ, але жарт, який розтиражувала преса, так сподобався американцям, що бізнесмен Арманд Хаммер, який імпортував в США горілку "Столична", попросив замінити її на "Московську".

"Ну так, це я придумав. Я люблю підняти настрій людям", - розповідав Олексій Леонов.

Ще смішніший епізод трапився вже після польоту. На влаштованому НАСА банкеті Леонов виступив з невеличкою промовою англійською мовою, закінчивши її словами: "Бажаю вам успішного життя!", Але - як він запевняв, випадково - пропустив в слові "successful" склад і сказав: "I wish you a sex full life".

Копирайт изображения RIA Novosti Image caption Американський і російський екіпажі на борту "Аполлона" під час спільного польоту в 1975 році

Олексій Леонов був відомий ще і як художник-аматор, який неодноразово виставляв свої роботи. У 1967-1972 роках у співавторстві з художником Андрієм Соколовим він створив 14 радянських поштових марок на космічну тематику.

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