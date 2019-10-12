Чому кінотеатри відмовляються від "Ірландця" Скорсезе. Культогляд

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У свіжому культогляді читайте про таке:

Чому кінотеатри відмовляються від "Ірландця" Мартіна Скорсезе

Душ як перепона для реконструкції Нотр-Даму

Як "фанати" рятують співачку Lorde

Межі еротики в поп-музиці

Кіна не буде. Чи все ж буде?

Кінотеатри не хочуть показувати фільм "Ірландець", знятий Мартіном Скорсезе. Про це пише британська Independent.

Кінострічка, де головні ролі зіграли Аль Пачіно та Роберт Де Ніро, створена для показу на стрімінговосу сервісі Netflix, але планувалося, що перед цим її покажуть на великих екранах. Але оскільки творці вирішили, що проміжок між прокатом і показом на сайті Netflix складатиме всього декілька тижнів, американські мережі кінотеатрів відмовляються купувати права на показ фільму, пише видання.

Творці, однак, знайшли оригінальне вирішення проблеми. Стрічку покажуть у театрі Belasco Theater на Бродвеї. Для цього в 112-річній будівлі встановлять сучасне обладнання для кінопрокату. "Ірландець" буде показаний за стандартним для Бродвея графіком - вісім разів на тиждень, з ранковими показами на вихідних.

"Можливість відтворити цей винятковий досвід в історичному Belasco Theater захоплює", - цитує Independent Мартіна Скорсезе.

Як пише видання, Netflix також веде переговори з дрібними мережами кінотеатрів, аби вони погодились взяти фільм у свій прокат.

Показ "Ірландця" на великому екрані дає режисеру і стрімінговому сервісу надію, що стрічка матиме право бути номінованою на "Оскар". Однак згідно з усталеними правилами, між прокатом і появою фільму в мережі має пройти принаймні три місяці, а не декілька тижнів, нагадує Independent.

Як душ став на заваді реконструкції Нотр-Даму

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Коли півроку тому горів паризький Нотр-Дам, заможні французи оголосили про плани профінансувати відновлення історичної пам'ятки.

Роботи вже розпочаті, але нині, як пише газета Le Figaro, "серед тих, хто працює на будівництві століття", панує відчуття зневіри. "Усе практично зупинилося", - цитує видання одного з робітників, які нещодавно взялися за відновлення будівлі.

Серед проблем, які спіткали проект реконструкції - бажання інспекції з питань охорони праці дотримуватись букви закону в питанні захисту прав робітників на об'єкті. Йдеться про близько 150 людей, чиє здоров'я може опинитися в центрі скандалу, схожого на нещодавну історію про очистку території довкола Собору Паризької Богоматері від слідів свинцю, що містився в даху будівлі.

На думку Le Figaro, державні органи мали б бути більш "гнучкими" в ситуації, коли Нотр-Дам потребує термінових відновлювальних робіт. Натомість майданчик, де відбуваються роботи, розділили на дві зони (чисту і забруднену).

Газета пише, що за правилами, працівники мають приймати душ кожного разу, коли переходять межу між зонами. "Дехто з нас іноді має за один день прийняти душ до шести разів", - цитує газета одного з працівників.

За інформацією видання, інспекторка з нагляду за умовами праці Франсуаз Рамбо навідується на об'єкт через день і має репутацію жорсткої наглядачки.

"Чи не забагато вимагає (від усіх залучених у роботи на об'єкті - Ред.) держава?", - запитує Le Figaro.

Газета цитує експерта, який вважає, що державні установи занадто прискіпливо ставляться до питань безпеки з огляду на те, що "свинець, на відміну від азбесту, не літає у повітрі, а осідає на землю". Втім, місцева префектура залишається непохитною і нагадує, що державні органи відповідальні за гарантування безпеки праці.

Фанати "рятують" Lorde від штрафу і в'язниці

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Фанати співачки Lorde намагаються не допустити її потрапляння до в'язниці попри те, що термін їй абсолютно не загрожує.

Як пише Guardian, онлайн-кампанія на підтримку 22-річної новозеландської зірки розпочалась після того, як опозиційна партія в її рідній країні заявила про плани штрафувати батьків, чиї підлітки рано кидають старшу школу.

Нині в Новій Зеландії можна легально кинути навчання у 16 років. Пропозицію партії щодо штрафів у розмірі 3 тисяч новозеландських доларів (майже 2 тисячі доларів США) багато хто називає драконівською, пише Guardian.

Lorde покинула навчання в Окленді у 2013 році заради музичної кар'єри. І хоча жодні штрафи її батькам не загрожують (так само як і в'язниця) саме лише згадування імені співачки в контексті можливих порушників закону підняло хвилю обурення і жартів серед фанатів.

"Lorde врятувала нас і музичну індустрію за допомогою Melodrama (альбом Lorde - Ред.). Тепер наша черга врятувати Lorde", - пожартував один із поціновувачів її творчості.

Ще один написав у соцмережі, що Lorde є однією з тих, хто прославив Нову Зеландію у світі і чий хіт Royals "змінив поп-музику".

"Маємо захищати Lorde, доки не помремо", - додає він.

Guardian зауважує, що до партії звернулись із проханням пояснити, чи може їхня законодавча ініціатива стосуватись тих, хто вже кинув школу. Про відповідь на цей запит поки нічого не відомо.

Межі еротики у поп-музиці

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Про еволюцію танців і музики у США пише французька Liberation. Видання публікує інтерв'ю з Енн Пауерс, авторкою книги Good Booty про перетворення поп-музики на одну з головних еротичних форм мистецтва в Америці.

За словами Пауерс, розвиток музики є циклічним і час від часу виникає момент, коли люди запитують, чи не занадто далеко зайшли виконавці у своїх виступах і творчості загалом. Так було і на зламі 20 століття, і у 1920-х роках, стверджує вона.

На думку Пауерс, показовою виконавицею у цьому контексті є Майлі Сайрус, відома своїми провокативними еротичними виступами.

Її танці, зокрема тверк, схожі на стиль афроамериканців, але містять усе більше сексуальних елементів. Поведінка Майлі Сайрус на сцені є "відображенням нинішнього духу американської культури, яка більше не зважає на межі дозволеного", вважає Пауерс.

Вона також звертає увагу на те, що у США мораль стає все більш гнучкою на тлі конфлікту між відсутністю цензури в інтернеті та все більш жорстким контролем того, що можуть говорити артисти і їхні творчі роботи.

"В епоху стирання меж (дозволеного - Ред.) можна бачити, як з'являються люди і спільноти, які хочуть контролювати інших", - каже письменниця.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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