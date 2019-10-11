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Сирійські курди, які складають основу військового альянсу "Демократичні сили Сирії", заявляють, що за минулі два дні внаслідок турецького вторгнення загинули понад 20 їхніх бійців. ООН повідомляє, що 70 тисяч людей залишили домівки у прикордонних містах Рас аль-Аїн і Таль-Абаяд після того, як їх оточили турецькі війська.

За даними Reuters, турецька артилерія за підтримки військово-повітряних сил завдала ударів по позиціях курдських збройних формувань, внаслідок чого загинули сотні людей.

Анкара підтвердила загибель одного турецького військового.

Благодійні організації заявляють, що кількість біженців може сягнути кількох сотень тисяч. Міжнародна спільнота чинить тиск на Анкару з вимогою припинити військову операцію.

У четвер у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН, скликане за ініціативою Франції, Німеччини, Великої Британії, Бельгії та Польщі. Втім, країнам так і не вдалося узгодити текст резолюції, яка б засуджувала турецьку операцію.

США вирішили обмежитися заявою про те, що вони не підтримують дії Анкари, а Росія, яка також не підтримала резолюцію, закликала усі сторони конфлікту до стриманості.

"Шантаж" Ердогана

Голова Європейської ради Дональд Туск звинуватив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в шантажі після того, як той пригрозив направити мільйони біженців, що осіли на турецькій території, до європейських кордонів, якщо ЄС не припинить критикувати дії Анкари.

"Ей, ЄС, прокинься! Я повторюю ще раз: якщо ви спробуєте навішувати ярлики і називати нашу операцію вторгненням, ми зробимо одну просту річ - відкриємо двері і відправимо 3,6 мільйона мігрантів у вашому напрямку", - сказав Ердоган у четвер.

За словами Туска, Європа не має наміру терпіти ситуацію, коли влада Туреччини використовує біженців як розмінну монету.

Копирайт изображения EPA Image caption Люди залишають Рас аль-Аїн

"Туреччина має розуміти, що понад усе ми занепокоєні можливістю нової гуманітарної катастрофи, до якої можуть призвести її дії, і це неприпустимо", - сказав Туск.

Туреччина твердить, що лише хоче створити на сирійському кордоні "зону безпеки", в якій не буде курдських збройних формувань і куди можна буде переселити сирійських біженців, які наразі перебувають в Туреччині.

Анкара вважає курдське ополчення на півночі Сирії терористичною організацією.

Міжнародна спільнота також занепокоєна долею захоплених бойовиків "Ісламської держави", які зараз перебувають в курдських таборах і тюрмах. Є побоювання, що в умовах хаосу і військових дій багатьом ув'язненим вдасться втекти.

Що відомо на цей момент

Що конкретно відбувається в зоні конфлікту, зараз зрозуміти важко, оскільки всі сторони повідомляють суперечливі дані.

Турецьке інформаційне агентство Anadolu у четвер ввечері повідомило, що 228 курдів були "нейтралізовані", не пояснивши, що саме це означає.

Раніше керівництво ополчення в Сирії заперечило слова Ердогана, який заявив, що вбиті 109 курдів. Курдська сторона називає ці дані перебільшеними, але й власної інформації не надає.

У п'ятницю зранку міністерство оборони Туреччини повідомило про загибель турецького військового - першого з початку військової операції "Джерело миру".

Кількість "нейтралізованих" курдів, за даними турецького оборонного відомства, зросла до 277.

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