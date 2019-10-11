Фото: Екоактивісти заблокували вхід до головного офісу BBC у Лондоні
У Лондоні весь тиждень проходять протести екоактивістів з руху Extinction Rebellion. Демонстранти намагаються блокувати різні урядові будівлі та інші об'єкти в центрі Лондона. У четвер вони заблокували вхід до штаб-квартири BBC.
У п'ятницю біля головного входу до BBC Broadcasting House зібралися десятки протестувальників, які закликають корпорацію більш серйозно ставитись до проблеми зміни клімату.
Демонстранти тримали в руках плакати з гаслами "Кажіть правду", "Планета важливіша, ніж прибутки", "BBC, ваше мовчання вбивче" та іншими.
"Ми тут через те, що BBC відмовилася оголосити надзвичайну ситуацію, пов'язану з кліматом. Окрім того, ми тут, оскільки BBC продовжує нормалізувати спосіб життя з використанням високого вмісту вуглецю за допомогою таких програм, як Top Gear", - розповів агентству Reuters представник руху Extinction Rebellion Донначед Маккарті.
Активісти блокують головний вхід офісу BBC упродовж всього дня. Вони скандують гасла і співають пісні. Біля дверей будівлі чергує поліція.
Рух Extinction Rebellion існує з 2018 року і відтоді розповсюдився в десятках країн. Логотип руху - коло з піщаним годинником всередині. Він символізує час, якого в багатьох вимираючих видів на планеті залишається все менше.
У Британії в представників руху є три основні вимоги:
- уряд має оголосили "кліматичний надзвичайний стан";
- Британія має взяти на себе зобов'язання знизити викиди вуглецю в атмосферу до нуля вже до 2025 року;
- за перебігом екологічних реформ має слідкувати спеціально створена громадська рада.
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