Збірна України впевнено перемогла Литву в матчі кваліфікації до Євро-2020

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Збірна України у п'ятницю впевнено переграла команду з Литви у домашньому поєдинку в рамках відбору до Чемпіонату Європи з футболу.

Поєдинок, який проходив у Харкові, завершився з рахунком 2:0.

Відкрити рахунок українцям вдалося вже на 29-й хвилині: Руслан Малиновський самотужки обійшов кількох суперників, зіграв "у стінку" з Жуніором Мораесом і після скидки назад влучно пробив по воротах.

Попри домінування на полі і постійні атаки, подвоїти перевагу збірна України змогла лише на 58-й хвилині: Малиновський оформив дубль після удару зі штрафного.

Перемога принесла українській збірній чергові три очки, які ще більше укріплюють її шанси на вихід до фінальної частини Євро-2020.

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Наразі Україна є лідером групи B, маючи на рахунку 16 очок після шести матчів.

Другу сходинку посідає збірна Португалії, яка має у своєму активі 8 очок і на дві зіграні гри менше.

Статистичні шанси на вихід із групи також продовжує зберігати збірна Сербії, яка на цей момент здобула 7 очок у п'яти матчах.

Вже найближчого понеділка на збірну України очікує домашній поєдинок з португальцями. У попередньому матчі команди зіграли внічию із рахунком 0:0.

Із сербами підопічні Андрія Шевченка зустрінуться в листопаді.

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