Імпічмент Трампа: експосол США в Україні дала свідчення в Конгресі

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Експосол США в Україні Марі Йованович дала свідчення в Конгресі в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Йованович стала послом США в Україні у серпні 2016 року, а у травні 2019-го завершила роботу на цій посаді.

Під час своєї промови в Конгресі вона заявила, що її було відкликано з України через "необґрунтовані і помилкові претензії людей з явно сумнівними мотивами".

За її словами, Дональд Трамп наполягав на її звільненні ще з 2018 року - попри те, що заступник голови Держдепартаменту Джон Салліван запевняв її, що "вона не зробила нічого неправильного".

"Він сказав, що президент втратив до мене довіру і більше не бажає, щоб я була його послом. Він також розповів, що проти мене була розгорнута кампанія", - розповіла Йованович.

Свідчення Йованович - частина розслідування, в центрі якого - телефонна Розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського, під час якої президент США закликав свого українського колегу розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є потенційним суперником Трампа на виборах.

Під час тієї ж розмови Трамп негативно висловлювався про роботу Йованович в Україні.

За кілька місяців до звільнення Йованович про неї негативно відгукувався адвокат президента США Руді Джуліані та деякі інші консерватори, які заявляли, що вона налаштована проти Дональда Трампа.

Відомо, що Руді Джуліані упродовж останніх місяців зустрічався з українськими посадовцями і говорив з ними про розслідування справи Burisma.

Під час виступу в Конгресі пані Йованович сказала, що не знає, з яких причин Руді Джуліані був негативно налаштований щодо неї.

За її словами, за весь час вони спілкувалися всього кілька разів і жодного разу не говорили про розслідування справи Burisma.

"Не менш вигаданою є думка, що я є нелояльною до президента Трампа, - сказала Йованович. - Я чула у ЗМІ звинувачення в тому, що я нібито сказала команді посольства ігнорувати його накази. Це твердження неправдиве".

Також Йованович запевнила, що ніколи не зустрічалася і не говорила з Хантером Байденом. Також, каже експосол, вона ніколи не говорила про Burisma із Джо Байденом.

Імпічемент Трампа

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Процедуру щодо імпічменту Дональду Трампу у Палаті представників ініціювали через звинувачення у тиску президента США на українського лідера.

Президента США обвинувачують у тому, що він використовував владу та вимагав від Зеленського відкрити справу в Україні проти сина Джо Байдена Хантера, яка стосується діяльності в Україні компанії Burisma.

Таким чином він нібито хотів усунути одного з головних конкурентів на виборах 2020 року.

Сам Дональд Трамп каже, що всі звинувачення на його адресу - це полювання на відьом, і він не зробив нічого поганого

Для імпічменту необхідно, щоб за це проголосувала проста більшість Палати представників. Після цього звинувачення розглядатиме Сенат.

Якщо дві третини сенаторів так само визнають провину президента, то імпічмент вважається таким, що відбувся.

Проте зараз більшість у Сенаті належить республіканцям, що робить імпічмент малоймовірним.

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