Студент продавав пироги з канабісом. Його покарали величезним есе
Студента університету в Замбії змусили написати великий твір про небезпеку наркотиків після того, як виявили, що він продає пироги з канабісом.
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У понеділок поліція заарештувала Чікванду Чізенделе, студента першого курсу університету Коппербелта.
За словами правоохоронців, у 21-річного хлопця знайшли пироги з марихуаною вагою понад 1 кілограм.
Його засудили до двох років в'язниці умовно.
Крім того, суд наказав молодому правопорушнику написати твір на 50 сторінок про шкідливість наркотиків, а також листа з вибаченнями в університет, батькам і Комісії з питань боротьби з наркотиками Замбії (DEF).
Чікванда Чізенделе залишиться на свободі і зможе відвідувати університет, доки не скоїть ще один злочин.
У DEF заявили, що "активізували зусилля із затримання осіб", які випікають торти з канабісом.
Вони також закликали студентів "бути пильними через активізацію продажу серед студентів тортів і булочок з канабісом".
Відповідно до закону Замбії, марихуана класифікується як небезпечний наркотик, і є незаконною.
Торгівля людьми, зберігання та використання наркотиків, таких як канабіс, карається штрафом або ув'язненням.
Замбія, колишня британська колонія на півдні Африки, веде боротьбу з торгівлею і зловживанням наркотиками, особливо марихуаною та героїном.
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