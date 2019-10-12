Студент продавав пироги з канабісом. Його покарали величезним есе

Копирайт изображения Drug Enforcement Commission Image caption Цей пиріг з марихуаною знайшли у замбійського студента, який планував його продати

Студента університету в Замбії змусили написати великий твір про небезпеку наркотиків після того, як виявили, що він продає пироги з канабісом.

У понеділок поліція заарештувала Чікванду Чізенделе, студента першого курсу університету Коппербелта.

За словами правоохоронців, у 21-річного хлопця знайшли пироги з марихуаною вагою понад 1 кілограм.

Його засудили до двох років в'язниці умовно.

Крім того, суд наказав молодому правопорушнику написати твір на 50 сторінок про шкідливість наркотиків, а також листа з вибаченнями в університет, батькам і Комісії з питань боротьби з наркотиками Замбії (DEF).

Чікванда Чізенделе залишиться на свободі і зможе відвідувати університет, доки не скоїть ще один злочин.

У DEF заявили, що "активізували зусилля із затримання осіб", які випікають торти з канабісом.

Вони також закликали студентів "бути пильними через активізацію продажу серед студентів тортів і булочок з канабісом".

Відповідно до закону Замбії, марихуана класифікується як небезпечний наркотик, і є незаконною.

Торгівля людьми, зберігання та використання наркотиків, таких як канабіс, карається штрафом або ув'язненням.

Замбія, колишня британська колонія на півдні Африки, веде боротьбу з торгівлею і зловживанням наркотиками, особливо марихуаною та героїном.

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