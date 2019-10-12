Помер актор Роберт Форстер

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Актор Роберт Форстер, який був номінований на "Оскар" за роль у фільмі Квентіна Тарантіно "Джекі Браун", помер в Лос-Анджелесі у віці 78 років.

Він помер у п'ятницю від раку мозку.

Це сталося того ж дня, коли фільм "Ель Каміно", у якому він зіграв одну з ролей, почав транслюватись на Netflix.

Форстер з'являвся в серіалі "Пуститися берега", а також "Малголленд драйв" і "Твін Пікс" Девіда Лінча.

Але відомим він став після того, як зіграв з Робертом Де Ніро та Семюелем Джексоном у фільмі "Джекі Браун". За роль в цій картині його номінували на "Оскар".

Нагорода в кінцевому підсумку дісталася Робіну Вільямсу за його роль у фільмі "Розумник Вілл Гантінґ".

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