Велетенський кашалот вмер на березі Англії
На мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот.
Ссавець довжиною 43 фути (13 м) намагався боротися з обставинами, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.
Члени британської організації морських дайверів з порятунку життя (BDMLR) заявили, що прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини.
Адже втручання в цю ситуацію могло "призвести до ще довшої і страшнішої смерті тварини", - сказали в організації.
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Кашалоти живляться великими кальмарами, які зазвичай не зустрічаються в Північному морі.
Саме тому, якщо вони туди потрапляють, то "майже завжди погано харчуються, хворіють і мають малі шанси на виживання", - зазначили в BDMLR.
Смерть тварини зафіксувала програма дослідження китоподібних, що базується в Інституті зоології в Лондоні.
Спеціалісти порадили людям не чіпати мертвого кашалота через ризик зараження.
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