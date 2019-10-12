Копирайт изображения OWEN HUMPHREYS/PA Image caption Кашалотів не часто зустрічають у Північному морі, оскільки їм не вистачає великих кальмарів, якими вони зазвичай харчуються

На мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот.

Ссавець довжиною 43 фути (13 м) намагався боротися з обставинами, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.

Члени британської організації морських дайверів з порятунку життя (BDMLR) заявили, що прогноз молодого самця був "дуже невтішним", навіть якщо його зняти з мілини.

Адже втручання в цю ситуацію могло "призвести до ще довшої і страшнішої смерті тварини", - сказали в організації.

Копирайт изображения OWEN HUMPHREYS/PA Image caption Він загинув у п'ятницю ввечері

Кашалоти живляться великими кальмарами, які зазвичай не зустрічаються в Північному морі.

Саме тому, якщо вони туди потрапляють, то "майже завжди погано харчуються, хворіють і мають малі шанси на виживання", - зазначили в BDMLR.

Смерть тварини зафіксувала програма дослідження китоподібних, що базується в Інституті зоології в Лондоні.

Спеціалісти порадили людям не чіпати мертвого кашалота через ризик зараження.

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