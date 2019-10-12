Вперше марафон подолано менш ніж за дві години. Хто це зробив?

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12 жовтня у Відні легендарний кенійський бігун Еліуд Кіпчоґе подолав марафонську дистанцію менш ніж за дві години - за рекордні 1 годину 59 хвилин і 40,2 секунди.

Офіційний світовий рекорд, встановлений раніше на марафонській дистанції, належить йому ж і становить 2:01.39. Він був встановлений 16 вересня 2018 року на Берлінському марафоні.

Як офіційний рекорд зараховуються результати забігів на відкритих змаганнях. Забіг Кіпчоґе у Відні таким не був і тому зареєстрований не буде.

Спортсмен, який ще до забігу порівняв новий рекорд з висадкою на Місяці, заявив, що його досягнення є найбільшою подією в легкій атлетиці після того як Роджер Банністер встановив в 1954 році свій рекорд, пробігши менш ніж за 4 хвилини одну милю (1609 метрів).

"Я відчуваю себе чудово, але після рекорду Роджера Банністера пройшло 65 років, - заявив Кіпчоґе. - І ось я побив рекорд в дві години для того, щоб надихнути інших і показати світу, що немає межі можливостям людини".

"Можу сказати, що втомився. Бігти було важко. Треба пам'ятати, що супроводжували мене найсильніші спортсмени світу, і я ціную їхню допомогу", - сказав він після забігу.

"Мій рекорд багато значить для Кенії", - додав Кіпчоґе.

З першої спроби кенійського бігуна подолати двогодинний показник на дистанції 42,2 км пройшло більше двох років. Тоді, 6 травня 2017 року, Кіпчоґе пробіг марафонську дистанцію в італійському Монці за 2:00:25.

Хоча до поставленої мети Кіпчоґе не вистачило 26 секунд, він встановив неофіційний світовий рекорд, до якого ніхто з його суперників в минулому навіть не наблизився.

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Забіг у Відні відбувся в рамках проєкту Ineos 1:59 Challenge, який фінансується британським бізнесменом, власником нафтохімічної компанії Ineos Джимом Реткліффом.

Цей марафон не входить в програму IAAF, його організували виключно для того, щоб мета - 42,2 км за 1:59 - була досягнута.

Як і два роки тому, Кіпчоґе біг у супроводі 41 пейсмейкера, які по черзі один одного змінювали. Всі пейсмейкери - найсильніші бігуни світу.

Напої для спортсмена передавали супроводжуючі на велосипедах. Тому спортсмен не втрачав час на пункти харчування, як це зазвичай відбувається на марафонах.

Згідно з правилами IAAF, супровід пейсмейкерів і така допомога в організації харчування під час забігу неприпустимі. Саме тому забіг у Відні не входить в програму IAAF, а новий рекорд Кіпчоґе буде неофіційним. Однак це анітрохи не применшує значення події, впевнений бігун.

Щоб пробігти таку дистанцію за вказаний час, спортсмену довелося бігти зі швидкістю 1 км за 2 хвилини 50 секунд. На Лондонському марафоні 2019 року, як зазначив Джим Реткліфф, пейсмейкерів, здатних підтримувати темп Кіпчоґе, не було.

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