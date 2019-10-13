Смертельний шторм Хагібіс в Японії - вже 18 загиблих

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Японія направила десятки тисяч військових та рятувальників для подолання наслідків одного з найсильніших за останні роки шторму, який забрав щонайменше 18 життів.

Тайфун Хагібіс в суботу вдарив південніше Токіо та рухається на північ, спричинивши великі повені.

Повідомляється про 13 зниклих людей.

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У центральній префектурі Нагано вода оточила відомі швидкісні залізничні потяги, а гелікоптери забирали людей з дахів.

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Загалом у рятувальній операції беруть участь 27 тисяч військових та рятувальників.

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У місті Кавагое на північ від Токіо рятувальники на човнах визволили мешканців будинку для літніх людей.

Близько 400 тисяч будинків лишились без електрики. Авіаційне та залізничне сполучення зупинили через небезпеку поновлення шторму.

Хоча в неділю шторм ослаб і залишив суходіл.

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