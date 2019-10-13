Поклонська потиснула руку Ердогану. Що відомо про візит кримських депутатів в Стамбул
Депутат Держдуми Росії від Криму Наталя Поклонська похизувалась, що взяла участь в конференції спікерів парламентів щодо протидії тероризму та розвитку регіональних зв'язків у Стамбулі та навіть потиснула руку президенту Туреччини Реджепу Ердогану.
Українська сторона з'ясовує, чи був президент Туреччини поінформований, з ким зустрівся і потиснув руку.
"Вчора на вітальній вечері в Стамбулі відбувся виступ президента Туреччини Реджепа Ердогана. Теплий прийом, гостинність, рукостискання президента - саме так нас зустріла Туреччина", - написала пані Поклонська у Facebook.
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Вона також виклала фотографію, на якій тисне руку Ердогану.
На сайті президента Туреччини вказано, що керівник країни відвідав урочисте прийняття на честь відкриття 3-ї конференції керівників парламентів щодо протидії тероризму та розвитку регіональних зв'язків.
Пан Ердоган виголосив спеціальну вітальну промову на початку прийняття.
Російські ЗМІ пишуть, що це перший офіційний візит депутатів від Криму до Туреччини. У делегації також був депутат від Криму Руслан Бельбек.
Наталя Поклонська до анексії працювала в українській прокуратурі і стала одним із символів захоплення Криму Росією.
Туреччина послідовно не визнає анексії Росією Криму, а також намагається захистити права кримських татар на півострові.
Українські дипломати поки збирають інформацію про даний випадок і готують коментар.
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який часто зустрічається з Ердоганом, у розмові з ВВС News Україна порадив не поспішати з висновками.
"Ми з'ясовуємо, чи був обізнаний пан Ердоган щодо того, з ким має справу і зустрічається", - заявив Мустафа Джемілєв.
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич написав у Facebook, що вже готує запит в МЗС "з приводу візиту до Туреччини представників кримських коллаборантів так званих "кримських депутатів" Руслана Бальбека і Наталії Поклонської".
Він буде просити "вжиття необхідних заходів та роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі коллаборантів у міжнародних заходах та запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені".
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