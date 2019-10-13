Зустріч Поклонської та Ердогана: МЗС викликало посла Туреччини і направило ноту протесту

Копирайт изображения Наталья Поклонская

Україна направила ноту протесту Туреччині через зустріч російських депутатів від анексованого Криму з президентом Реджепом Ердоганом.

Також МЗС запросило посла Туреччини для роз'яснення ситуації.

"Інформація про зустріч президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння", - йдеться в заяві МЗС України.

12 жовтня депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Наталя Поклонська похизувалась, що взяла участь в конференції спікерів парламентів щодо протидії тероризму та розвитку регіональних зв'язків у Стамбулі та навіть потиснула руку президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

У російській делегації був ще один депутат від Криму Руслан Бельбек.

Фото у Facebook

"Вчора на вітальній вечері в Стамбулі відбувся виступ президента Туреччини Реджепа Ердогана. Теплий прийом, гостинність, рукостискання президента - саме так нас зустріла Туреччина", - написала пані Поклонська у Facebook.

Вона також виклала фотографію, на якій тисне руку Ердогану.

На сайті президента Туреччини вказано, що керівник країни відвідав урочисте прийняття на честь відкриття 3-ї конференції керівників парламентів щодо протидії тероризму та розвитку регіональних зв'язків.

Пан Ердоган виголосив спеціальну вітальну промову на початку прийняття.

Копирайт изображения https://www.tccb.gov.tr Image caption Фото з сайту президента Туреччини

Російські ЗМІ пишуть, що це перший офіційний візит депутатів від Криму до Туреччини. У делегації також був депутат від Криму Руслан Бельбек.

Наталя Поклонська до анексії працювала в українській прокуратурі і стала одним із символів захоплення Криму Росією.

Туреччина послідовно не визнає анексії Росією Криму, а також намагається захистити права кримських татар на півострові.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який часто зустрічається з Ердоганом, у розмові з ВВС News Україна порадив не поспішати з висновками.

"Ми з'ясовуємо, чи був обізнаний пан Ердоган щодо того, з ким має справу і зустрічається", - заявив Мустафа Джемілєв.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич написав у Facebook, що вже готує запит в МЗС "з приводу візиту до Туреччини представників кримських коллаборантів так званих "кримських депутатів" Руслана Бальбека і Наталії Поклонської".

Він буде просити "вжиття необхідних заходів та роботи з іноземними партнерами щодо недопущення участі коллаборантів у міжнародних заходах та запобігання визнанню спроби анексії АР Крим та міста Севастополь Російською Федерацією на міжнародній арені".

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