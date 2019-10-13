Наступ Туреччини на курдів: з табору втекли сотні родичів бійців ІД
Сотні іноземців, пов'язані з "Ісламською державою", втекли з табору на півночі Сирії під час турецького наступу, повідомили курдські посадовці.
Вони кажуть, що затримані атакували ворота табору для переміщених осіб в Айн Іссі, коли поблизу почались бої.
Курди не можуть гарантувати охорону затриманих через наступ турецьких військ.
Минулого тижня Туреччина розпочала операцію, щоб відтіснити курдські сили з регіону на півночі Сирії.
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В ООН повідомили, що 130 тисяч людей через це покинули свої домівки й ця цифра буде зростати.
Туреччина звинувачує курдів у тероризмі та хоче витіснити їхні загони з "безпечної зони" у 30 кілометрів, яку хоче с творити на кордоні.
Анкара також хоче поселити тут кілька мільйонів сирійських біженців, які зараз перебувають на турецькому боці кордону.
Дональд Трамп раніше оголосив про відкликання американських військ з півночі Сирії, але зазначив, що Туреччина може зіткнутися з економічними наслідками, якщо вона перетне "межу". Про яку "межу" йдеться, президент США не сказав.
Курди були ключовими союзниками США у розгромі джихадистів "Ісламської держави".
Деталі втечі сотень пов'язаних з ІД людей до кінця не відомі. Моніторингова група вказує на цифру у сто втікачів, а представники курдів кажуть про 800 родичів іноземних бійців ІД, який вдалось утекти.
В Айн Іссі утримуються близько 12 тисяч переміщених осіб, включно з тисячею іноземних жінок та дітей зі зв'язками з джихадистами.
Редактор арабської служби ВВС Себастьян Ашер вказує, що поки невідомо, куди могли подітись втікачі, якщо втеча підтвердиться.
Він вказує, що курди не можуть гарантувати безпеку тисяч підозрюваних у зв'язках з ІД на фоні турецького наступу.
"Хто турбується про безпечне утримання в'язнів, запрошуємо прийти і знайти вихід", - вказав представник курдів Редур Кселіл, попереджаючи, що операція Туреччини відкрила можливість для ІД перегрупуватись.
Сирійські демократичні сили вказують, що наразі понад 12 тисяч можливих членів ІД утримуються в семи в'язницях. Принаймні чотири тисячі з них є іноземними громадянами.
Точні місця розташування таборів не оприлюднюють, але частина з них може бути поблизу турецького кордону.
Туреччина каже що буде брати відповідальність за ув'язнених членів ІД, яких знайде під час наступу.
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