Наступ Туреччини на курдів: з табору втекли сотні родичів бійців ІД

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підозрюваний у боях на боці ІД

Сотні іноземців, пов'язані з "Ісламською державою", втекли з табору на півночі Сирії під час турецького наступу, повідомили курдські посадовці.

Вони кажуть, що затримані атакували ворота табору для переміщених осіб в Айн Іссі, коли поблизу почались бої.

Курди не можуть гарантувати охорону затриманих через наступ турецьких військ.

Минулого тижня Туреччина розпочала операцію, щоб відтіснити курдські сили з регіону на півночі Сирії.

В ООН повідомили, що 130 тисяч людей через це покинули свої домівки й ця цифра буде зростати.

Туреччина звинувачує курдів у тероризмі та хоче витіснити їхні загони з "безпечної зони" у 30 кілометрів, яку хоче с творити на кордоні.

Анкара також хоче поселити тут кілька мільйонів сирійських біженців, які зараз перебувають на турецькому боці кордону.

Копирайт изображения AFP Image caption У таборі утримувались сотні родичів та дітей бойовиків ІД

Дональд Трамп раніше оголосив про відкликання американських військ з півночі Сирії, але зазначив, що Туреччина може зіткнутися з економічними наслідками, якщо вона перетне "межу". Про яку "межу" йдеться, президент США не сказав.

Курди були ключовими союзниками США у розгромі джихадистів "Ісламської держави".

Деталі втечі сотень пов'язаних з ІД людей до кінця не відомі. Моніторингова група вказує на цифру у сто втікачів, а представники курдів кажуть про 800 родичів іноземних бійців ІД, який вдалось утекти.

В Айн Іссі утримуються близько 12 тисяч переміщених осіб, включно з тисячею іноземних жінок та дітей зі зв'язками з джихадистами.

Редактор арабської служби ВВС Себастьян Ашер вказує, що поки невідомо, куди могли подітись втікачі, якщо втеча підтвердиться.

Копирайт изображения AFP

Він вказує, що курди не можуть гарантувати безпеку тисяч підозрюваних у зв'язках з ІД на фоні турецького наступу.

"Хто турбується про безпечне утримання в'язнів, запрошуємо прийти і знайти вихід", - вказав представник курдів Редур Кселіл, попереджаючи, що операція Туреччини відкрила можливість для ІД перегрупуватись.

Сирійські демократичні сили вказують, що наразі понад 12 тисяч можливих членів ІД утримуються в семи в'язницях. Принаймні чотири тисячі з них є іноземними громадянами.

Точні місця розташування таборів не оприлюднюють, але частина з них може бути поблизу турецького кордону.

Туреччина каже що буде брати відповідальність за ув'язнених членів ІД, яких знайде під час наступу.

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