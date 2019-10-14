Вибори у Польщі: правляча партія "Право і справедливість" знову перемагає

Копирайт изображения Reuters Image caption Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про перемогу на виборах і наміри продовжувати реформи

Польська правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) перемагає на виборах і зберігає владу.

За даними екзитполів, у неділю за консервативну ПіС проголосували 43,6% виборців - цього достатньо, щоб партія сформувала більшість у нижній палаті парламенту.

Її головні суперники з центристської "Громадянської платформи" отримали 27,4%.

Через суперечливу політику ПіС щодо правової реформи, державних медіа та прав геїв Варшава перебуває у натягнутих стосунках з ЄС.

"Ми перемогли", - тріумфально заявив лідер ПіС Ярослав Качинський під час зустрічі з прихильниками у штабі партії.

"У нас попереду ще чотири роки важкої праці. Польща має ще змінюватися, і змінюватися на краще", - наголосив він.

Найвища явка

Копирайт изображения Reuters Image caption Ліберальна "Громадянська платформа" буде в опозиції до провладної правої більшості

Явка на виборах перевищила 60% - це найвищий показник за останні роки.

Офіційні результати виборів мають оголосити пізніше в понеділок.

Якщо цифри екзитполів справдяться, то ПіС матиме 239 депутатів з 460 можливих у нижній палаті парламенту.

За цими ж розрахунками, "Громадянська платформа" матиме 130 мандатів, а соціалісти з "Лівиці", які посіли третє місце, отримають 43 місця.

"Лівиця" - коаліція лівих партій. Вони також задоволені результатом, адже чотири роки ліві сили не змогли потрапити до парламенту через внутрішню конкуренцію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліві партії, які сформували коаліцію "Лівиця" змогли потрпаити до Сейму

Роберт Бідрон, один з трьох лідерів лівого блоку та перший відкритий гей-політик у Польщі, заявив: "Ми повертаємося до парламенту. Ми повертаємося туди, де завжди мають бути польські ліві".

Права ЛГБТ-спільноти стали однією з головних тем виборів.

ПіС та Католицька церква у Польщі наполягають, що розширення прав геїв є загрозою для традиційних польських цінностей.

У Євросоюзі також розкритикували правову реформу у Польщі, яка, на думку Брюсселя, призвела до того, що ПіС отримала політичний контроль над Верховним судом.

Єврокомісія заявила, що ці зміни поставили під сумнів верховенство права у країні.

У "Партії і справедливості", навпаки, наполягають, що так суд став більш ефективним та відійшов від спадку комуністичної ери.

"ПіС" також виступає за обмеження імміграції та жорсткою позицією щодо історичних питань.

Про Україну в програмі "ПіС" згадується в контексті підтримки її євроінтеграційних прагнень: "Ми виступаємо за розширення Євросоюзу на Західних Балканах та окреслення реальних перспектив для східноєвропейських країн (Грузія, Україна, Молдова)",

Водночас наголошується на "постулаті правди" щодо політики пам'яті країн-сусідів - Росії, Німеччини та України, від яких уряд "ПіС" фактично вимагає визнати притаманне йому бачення трагічних історичних подій минулого. У відносинах з Україною це вже призводило до похолодання, через провал історичного діалогу.

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