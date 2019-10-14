Вибори у Польщі: правляча партія "Право і справедливість" знову перемагає
Польська правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) перемагає на виборах і зберігає владу.
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За даними екзитполів, у неділю за консервативну ПіС проголосували 43,6% виборців - цього достатньо, щоб партія сформувала більшість у нижній палаті парламенту.
Її головні суперники з центристської "Громадянської платформи" отримали 27,4%.
Через суперечливу політику ПіС щодо правової реформи, державних медіа та прав геїв Варшава перебуває у натягнутих стосунках з ЄС.
"Ми перемогли", - тріумфально заявив лідер ПіС Ярослав Качинський під час зустрічі з прихильниками у штабі партії.
"У нас попереду ще чотири роки важкої праці. Польща має ще змінюватися, і змінюватися на краще", - наголосив він.
Найвища явка
Явка на виборах перевищила 60% - це найвищий показник за останні роки.
Офіційні результати виборів мають оголосити пізніше в понеділок.
Якщо цифри екзитполів справдяться, то ПіС матиме 239 депутатів з 460 можливих у нижній палаті парламенту.
За цими ж розрахунками, "Громадянська платформа" матиме 130 мандатів, а соціалісти з "Лівиці", які посіли третє місце, отримають 43 місця.
"Лівиця" - коаліція лівих партій. Вони також задоволені результатом, адже чотири роки ліві сили не змогли потрапити до парламенту через внутрішню конкуренцію.
Роберт Бідрон, один з трьох лідерів лівого блоку та перший відкритий гей-політик у Польщі, заявив: "Ми повертаємося до парламенту. Ми повертаємося туди, де завжди мають бути польські ліві".
Права ЛГБТ-спільноти стали однією з головних тем виборів.
ПіС та Католицька церква у Польщі наполягають, що розширення прав геїв є загрозою для традиційних польських цінностей.
У Євросоюзі також розкритикували правову реформу у Польщі, яка, на думку Брюсселя, призвела до того, що ПіС отримала політичний контроль над Верховним судом.
Єврокомісія заявила, що ці зміни поставили під сумнів верховенство права у країні.
У "Партії і справедливості", навпаки, наполягають, що так суд став більш ефективним та відійшов від спадку комуністичної ери.
"ПіС" також виступає за обмеження імміграції та жорсткою позицією щодо історичних питань.
Про Україну в програмі "ПіС" згадується в контексті підтримки її євроінтеграційних прагнень: "Ми виступаємо за розширення Євросоюзу на Західних Балканах та окреслення реальних перспектив для східноєвропейських країн (Грузія, Україна, Молдова)",
Водночас наголошується на "постулаті правди" щодо політики пам'яті країн-сусідів - Росії, Німеччини та України, від яких уряд "ПіС" фактично вимагає визнати притаманне йому бачення трагічних історичних подій минулого. У відносинах з Україною це вже призводило до похолодання, через провал історичного діалогу.
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