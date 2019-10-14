Вбивство у центрі Києва: що відомо про загиблого?

Копирайт изображения Поліція Києва

У неділю в центрі Києва застрелили чоловіка, поліція розшукує вбивць. Водночас ексдепутат Ігор Мосійчук заявив, що до вбивства можуть бути причетні "російські агенти".

Вбивство

Чоловіка застрелили біля офісного приміщення на вулиці Дегтярівській.

Від отриманих поранень він помер.

Вбивці, за даними поліції, втекли на автомобілі.

Копирайт изображения Поліція Києва

Правоохоронці оголосили спецоперацію, однак про якісь її результати невідомо.

"За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору. На даний час співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень помер у лікарні", - йдеться у повідомленні київської поліції.

"Антикремлівський спротив?"

Копирайт изображения Поліція Києва

Колишній депутат Ігор Мосійчук, на якого у 2017 році було скоєно замах "на замовлення спецслужб Російської Федерації" (за версією СБУ), заявив, що загиблий "належав до руху кавказького антикремлівського спротиву".

За його даними, загиблий останні роки жив у Києві.

Ігор Мосійчук вважає, що його застрлелили "московські агенти".

У поліції цю інформацію не підтверджують.

"В мене питання до очільників СБУ та ГПУ: чому на шостому році війни в Україні і зокрема в Києві кремлівська агентура без жодних вільно вбиває своїх ворогів?" - написав Ігор Мосійчук у своєму Facebook.

Раніше у Києві та біля нього вже були напади на вихідців з Кавказу.

У вересні 2017 року в центрі Києва підірвали авто, у якому їхав пов'язаний з добровольчим батальйоном імені Джохара Дудаєва Тімур Махаурі. Чоловік загинув.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У 2017 році внаслідок замаху загингула ветеран АТО Аміна Окуєва

У той же рік сталося одразу два замахи на життя командира згаданого батальйону Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.

Під час першого замаху Окуєва змогла поранити і затримати нападника - ним виявився громадянин Росії на ім'я Артур Денисултанов (інше прізвище - Крінарі).

У жовтні 2017 стався другий замах на Осмаєва та Окуєву, внаслідок якого Аміна Окуєва загинула.

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