Як проходить Покрова в Україні: плани акцій у Києві та поїздка Зеленського на Донбас

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Зеленський з дружиною поставили свічки до стіни пам'яті загиблих українських бійців

У понеділок 14 жовтня в Україні відзначають Покрову та День захисника, який став офіційним вихідним з 2014 року.

На цей день заплановані одразу кілька акцій у Києві та інших містах, а президент Володимир Зеленський відвідує Донбас.

Зеленський на Донбасі

Зранку у понеділок Володимир Зеленський разом з дружиною поставили свічки біля Стіни пам'яті полеглих за Україну, що поруч з Михайлівським Золотоверхим собором у Києві.

Копирайт изображения Офіс президента

Після цього глава держави з робочою поїздкою відвідає Донбас.

Зокрема він має відвідати штаб Операції об'єднаних сил, що у районі Краматорська на Донеччині, та зустрітися з військовими.

Акції у Києві

Копирайт изображения УНІАН Image caption 14 жовтня у Києві традиційно пройде Марш УПА

У столиці відбудеться одразу кілька масових заходів.

Зокрема на 12:00 біля Офісу президента запланована акція протесту "Захисти українців Донбасу!", яку організовує так званий "Рух опору капітуляції".

Організатори кажуть, що в акції візьмуть участь жителі прифронтової зони на Донбасі та ветерани війни.

"Вони вимагатимуть у Президента не допустити розведення, а насправді - відступу (відведення в односторонньому порядку) українських військ з Золотого, Петрівського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні Сили України", - йдеться у анонсі акції.

Захід запланований як неполітичний - без партійної символіки.

Замість неї організатори закликають учасників взяти жовтий скотч на знак солідарності з військовими (під час боїв на Донбасі у 2014 році пов'язки із жовтим скотчем були маркером бійців АТО).

А о 13:00 ВО "Свобода" запланувала традиційний Марш УПА до 77-ї річниці створення Української повстанської армії.

Він почнеться у парку Шевченка після чого учасники акції пройдуть центральними вулицями столиці.

Організатори акції так само виступають проти розведення сил і реалізації "формули Штайнмаєра" на Донбасі, а також запровадження ринку землі в Україні.

А о 16:00 у парку Шевченка почнеться марш "Ні капітуляції".

Його учасники виступають проти особливого статусу для Донбасу і розведення військ там.

Через ці акції з 14:0 буде перекрито частину столичних вулиць.

Копирайт изображения Патрульна поліція Києва

Крім того, рух у Києві обмежено і через проведення футбольного матчу між збірними України та Португалії, який почнеться о 21:45.

Копирайт изображения Патрульна поліція Києва

Також перекрито проспект частину проспекту Перемоги через ремонт Шулявського мосту.

Масові акції 14 жовтня заплановані і в інших містах, зокрема у Дніпрі, де згаданий "Рух опору капітуляції" запланував "віче "Ні капітуляції!"

Ролик про Бандеру

Копирайт изображения Інститут національної пам'яті

Інститут національний пам'яті до річниці свторення УПА випустив відеоролик про лідера Української повстанської армії Степана Бандеру.

Відео створили спільно з Bober Film Studio.

У ролику використані архівні фото та кадри з документального циклу Тараса Химича "Хроніка УПА".

Також опівдні біля Головпоштамту в Києві відкриється виставка "Воїни. Історія українського війська" про однострої українських військових в різні історичні епохи, від часів Русі та Великого Князівства Литовського до воїнів армії УНР, УГА, Карпатської України, УПА і сучасних бійців.

А о 15:00 Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану почнеться серія дискусій "Як розповідати історію військовим", "Жінка у війську" і презентації брошури "2014: початок російсько-української війни", відеолекцій для військовослужбовців "Бойовий шлях Армії УНР: командири, військові підрозділи, ключові операції".

Звернення правоохоронців

Копирайт изображения УНІАН Image caption Поліція, СБУ та РНБО закликали учасників акцій не вдаватися до "провокацій"

МВС, СБУ та Радбез випустили спільну заяву, у якій закликали учасників всіх акцій 14 жовтня утриматися від конфліктів та зіткнень.

"Ми добре пам'ятаємо події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардійців, а понад 120 осіб отримали поранення. Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся - ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації!" - йдеться у зверненні.

"Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію", - наголосили силовики.

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