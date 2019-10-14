Як проходить Покрова в Україні: плани акцій у Києві та поїздка Зеленського на Донбас
У понеділок 14 жовтня в Україні відзначають Покрову та День захисника, який став офіційним вихідним з 2014 року.
На цей день заплановані одразу кілька акцій у Києві та інших містах, а президент Володимир Зеленський відвідує Донбас.
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Зеленський на Донбасі
Зранку у понеділок Володимир Зеленський разом з дружиною поставили свічки біля Стіни пам'яті полеглих за Україну, що поруч з Михайлівським Золотоверхим собором у Києві.
Після цього глава держави з робочою поїздкою відвідає Донбас.
Зокрема він має відвідати штаб Операції об'єднаних сил, що у районі Краматорська на Донеччині, та зустрітися з військовими.
Акції у Києві
У столиці відбудеться одразу кілька масових заходів.
Зокрема на 12:00 біля Офісу президента запланована акція протесту "Захисти українців Донбасу!", яку організовує так званий "Рух опору капітуляції".
Організатори кажуть, що в акції візьмуть участь жителі прифронтової зони на Донбасі та ветерани війни.
"Вони вимагатимуть у Президента не допустити розведення, а насправді - відступу (відведення в односторонньому порядку) українських військ з Золотого, Петрівського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні Сили України", - йдеться у анонсі акції.
Захід запланований як неполітичний - без партійної символіки.
Замість неї організатори закликають учасників взяти жовтий скотч на знак солідарності з військовими (під час боїв на Донбасі у 2014 році пов'язки із жовтим скотчем були маркером бійців АТО).
А о 13:00 ВО "Свобода" запланувала традиційний Марш УПА до 77-ї річниці створення Української повстанської армії.
Він почнеться у парку Шевченка після чого учасники акції пройдуть центральними вулицями столиці.
Організатори акції так само виступають проти розведення сил і реалізації "формули Штайнмаєра" на Донбасі, а також запровадження ринку землі в Україні.
А о 16:00 у парку Шевченка почнеться марш "Ні капітуляції".
Його учасники виступають проти особливого статусу для Донбасу і розведення військ там.
Через ці акції з 14:0 буде перекрито частину столичних вулиць.
Крім того, рух у Києві обмежено і через проведення футбольного матчу між збірними України та Португалії, який почнеться о 21:45.
Також перекрито проспект частину проспекту Перемоги через ремонт Шулявського мосту.
Масові акції 14 жовтня заплановані і в інших містах, зокрема у Дніпрі, де згаданий "Рух опору капітуляції" запланував "віче "Ні капітуляції!"
Ролик про Бандеру
Інститут національний пам'яті до річниці свторення УПА випустив відеоролик про лідера Української повстанської армії Степана Бандеру.
Відео створили спільно з Bober Film Studio.
У ролику використані архівні фото та кадри з документального циклу Тараса Химича "Хроніка УПА".
Також опівдні біля Головпоштамту в Києві відкриється виставка "Воїни. Історія українського війська" про однострої українських військових в різні історичні епохи, від часів Русі та Великого Князівства Литовського до воїнів армії УНР, УГА, Карпатської України, УПА і сучасних бійців.
А о 15:00 Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану почнеться серія дискусій "Як розповідати історію військовим", "Жінка у війську" і презентації брошури "2014: початок російсько-української війни", відеолекцій для військовослужбовців "Бойовий шлях Армії УНР: командири, військові підрозділи, ключові операції".
Звернення правоохоронців
МВС, СБУ та Радбез випустили спільну заяву, у якій закликали учасників всіх акцій 14 жовтня утриматися від конфліктів та зіткнень.
"Ми добре пам'ятаємо події 31 серпня 2015 року, коли бойова граната обірвала життя чотирьох нацгвардійців, а понад 120 осіб отримали поранення. Тому завтра правоохоронні органи будуть діяти суворо і уважно. І ми дуже розраховуємо на пильність учасників масових акцій. Наш спільний ворог нікуди не подівся - ви, як і ми, повинні розуміти, що можливі будь-які провокації!" - йдеться у зверненні.
"Не дозволяйте нікому маніпулювати вами, використовувати вас "в темну", нести деструкцію", - наголосили силовики.
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