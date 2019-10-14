Нобелевську премію з економіки отримали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло та Майкл Кремер

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Шведська Академія наук оголосила лауреатів премії з економічних наук за 2019 рік - це Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло і Майкл Кремер.

Вони отримали нагороду за експериментальний підхід до боротьби з бідністю.

"Лауреати цього року представили новий підхід до отримання достовірних відповідей про найбільш ефективні шляхи боротьби з бідністю у світі", - йдеться в заяві Академії наук.

Абхіджит Банерджі і Майкл Кремер - американські економісти, а Естер Дюфло - французько-американська дослідниця.

Банерджі - уродженець Індії, професор Массачусетського технологічного інституту. Дюфло також працює в цьому інституті, вона дружина Банерджі і його колишня аспірантка. А Кремер - науковий консультант в Інституті інновацій для боротьби з бідністю (штат Коннектикут).

У перші п'ять днів нобелівського тижня 2019 року премій удостоїлися діячі науки і культури з США (п'ять лауреатів, один з яких наполовину канадець), Швейцарії (двоє), Японії, Британії, Ефіопії та Австрії (по одному лауреату).

Польська поетеса і письменниця українського походження Ольга Токарчук була оголошена лауреатом за минулий, 2018 рік, коли премія по літературі не присуджувалася.

Премія банкірів

Нобелівська премія з економіки присуджується з 1969 року.

За рік до цього центробанк Швеції вніс до Фонду Альфреда Нобеля суму, необхідну для фінансування премії, тому її повна назва - "Премія Риксбанку з економіки пам'яті Альфреда Нобеля".

Премія видатним економістам не входила у заповіт мільярдера і філантропа Нобеля, однак присуджується за тими ж правилами, що й у точних науках і літературі: в Стокгольмі діє Нобелівський комітет з економіки.

Але у порівнянні з іншими преміями, в економіці більш обмежене коло фахівців, які мають право висувати кандидатів: це члени Шведської академії наук, лауреати минулих років, професори університетів Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії та Норвегії.

У фізиці, медицині та інших дисциплінах, включаючи літературу, пропонувати кандидатів мають право професора будь-якого університету в світі.

Шведська академія розсилає також і персональні запрошення для участі у висуванні номінантів тим вченим, кому вважає за потрібне.

За всю історію Нобелівської премії з економіки лише один раз лауреатом стала жінка.

Нобель і глобальне потепління

Копирайт изображения NIKLAS ELMEHED/THE NOBEL PRIZE Image caption Вільям Нордхаус і Пол Ромер

У 2018 року лауреатами "Премії Риксбанку пам'яті Альфреда Нобеля" стали двоє американських економістів: Вільям Нордхаус з Єльського університету і Пол Ромер, в минулому - головний економіст Світового банку.

Вони побудували наукові моделі сталого світового зростання економіки в довгостроковій перспективі і порахували, як глобальна економіка залежить від зміни клімату на планеті.

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