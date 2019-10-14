Марш УПА: націоналісти протестують проти "капітуляції" та продажу землі
14 жовтня у Києві проходить традиційний Марш УПА до 77-ї річниці створення Української повстанської армії. Головні вимоги - відмова від розведення військ на Донбасі, проведення місцевих виборів там, а також протест проти введення ринку землі в Україні.
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За оцінкою кореспондента BBC News Україна з місця подій, на акції зібралося більше 3 тисяч людей.
Вони запланували пройти колоною з Парку Шевченка через Хрещатик до Майдану і звідти до Офісу президента.
"Захистимо українську землю!"
"Головна вимога цьогорічного маршу - не допустити втрати територіальної цілісности та державного суверенітету України ні через реалізацію "формули Штайнмаєра", ні через розпродаж землі й пограбунок українців олігархами та чужоземним капіталом", - йдеться у заяві партії "Свобода", яка є організатором маршу.
Серед плакатів: "Ні виборам на Донбасі" та "Ні продажу землі".
Сам Марш УПА має назву "Захистимо українську землю!"
Окрім символіки "Свободи" також є прапори "Національного корпусу" та "Національних дружин".
Ще є представники "Правого сектор" і "Карпатської січі".
Ветерани
Також до Маршу УПА приєдналися кілька ветеранів АТО, зокрема боїв у Донецькому аеропорті.
Саме ветерани війни разом з дітьми сформували голову колони.
На акції також працюють сотні поліцейських.
Атмосфера святкова і спокійна, зіткнень з поліцією немає, передає кореспондент BBC News Україна.
Це один з кількох запланованих на 14 жовтня заходів.
О 12:00 біля Офісу президента вже пройшла акція "Захисти українців Донбасу!", а о 16:00 у тому ж Парку Шевченка має початися марш "Ні капітуляції".
У МВС, СБУ та РНБО закликали учасників всіх акцій не вдаватися до провокацій.
Акції протесту проти розведення військ у понеділок проходять і в інших містах, зокрема в Дніпрі та Львові.
Президент Зеленський сьогодні вшанував загиблих українських військових у Києві та виїхав на Донбас, де має відвідати Штаб Операції Об'єднаних сил.
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