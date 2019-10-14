Марш УПА: націоналісти протестують проти "капітуляції" та продажу землі

14 жовтня у Києві проходить традиційний Марш УПА до 77-ї річниці створення Української повстанської армії. Головні вимоги - відмова від розведення військ на Донбасі, проведення місцевих виборів там, а також протест проти введення ринку землі в Україні.

За оцінкою кореспондента BBC News Україна з місця подій, на акції зібралося більше 3 тисяч людей.

Вони запланували пройти колоною з Парку Шевченка через Хрещатик до Майдану і звідти до Офісу президента.

"Захистимо українську землю!"

"Головна вимога цьогорічного маршу - не допустити втрати територіальної цілісности та державного суверенітету України ні через реалізацію "формули Штайнмаєра", ні через розпродаж землі й пограбунок українців олігархами та чужоземним капіталом", - йдеться у заяві партії "Свобода", яка є організатором маршу.

Серед плакатів: "Ні виборам на Донбасі" та "Ні продажу землі".

Image caption Учасники несуть 30-метровий прапор України

Сам Марш УПА має назву "Захистимо українську землю!"

Окрім символіки "Свободи" також є прапори "Національного корпусу" та "Національних дружин".

Image caption "Нацдружини"

Image caption "Сокіл" і "Нацкопус"

Ще є представники "Правого сектор" і "Карпатської січі".

Ветерани

Також до Маршу УПА приєдналися кілька ветеранів АТО, зокрема боїв у Донецькому аеропорті.

Image caption Ветеран боїв за Донецький аеропорт Руслан Боровик

Саме ветерани війни разом з дітьми сформували голову колони.

На акції також працюють сотні поліцейських.

Атмосфера святкова і спокійна, зіткнень з поліцією немає, передає кореспондент BBC News Україна.

Це один з кількох запланованих на 14 жовтня заходів.

О 12:00 біля Офісу президента вже пройшла акція "Захисти українців Донбасу!", а о 16:00 у тому ж Парку Шевченка має початися марш "Ні капітуляції".

У МВС, СБУ та РНБО закликали учасників всіх акцій не вдаватися до провокацій.

Акції протесту проти розведення військ у понеділок проходять і в інших містах, зокрема в Дніпрі та Львові.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Зеленський з дружиною поставили свічки до стіни пам'яті загиблих українських бійців

Президент Зеленський сьогодні вшанував загиблих українських військових у Києві та виїхав на Донбас, де має відвідати Штаб Операції Об'єднаних сил.

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