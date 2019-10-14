Лідерів Каталонії засудили до багатьох років в'язниці

Копирайт изображения Getty/GABRIEL BOUYS Image caption Дев'ять лідерів Каталонського руху за від'єднання від Іспанії тепер проведуть роки за ґратами

Іспанський Верховний Суд засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до тюремних термінів від дев'яти до 13 років ув'язнення.

На 13 років засуджено колишнього віце-президента Каталонії Оріола Жункераса. Ще трьох звинуватили в непокорі, але до в'язниці не засудили.

Всі 12 політиків і активістів відкидають висунуті їм звинувачення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оріол Жункерас отримав найбільший термін за підбурювання до заколоту і нецільове використання державних коштів

Серед фігурантів справи - колишній спікер парламенту Каталонії, колишній керівник каталонського МВС, колишній міністр юстиції Каталонії і ще ряд міністрів регіонального уряду.

Після оголошення судом вироку сотні прихильників незалежності Каталонії пройшли вулицями Барселони з плакатами "Свободу політичним в'язням!" і закликами до своїх прихильників виходити на вулиці.

25 років

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Спочатку обвинувачення просило 25 років ув'язнення Оріолу Жункерасу - найбільшо високопоставленому лідеру руху за незалежність Каталонії, який опинився у суді.

Оріол Жункерас отримав найбільший термін за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і нецільовому використанні державних коштів.

Дев'ять лідерів були виправдані за більш серйозним обвинуваченням в організації повстання.

Деякі з засуджених займали ключові посади в парламенті і уряді Каталонії. Інші відомі в країні своєю громадянської і громадською діяльністю.

Перед закінченням слухання 12 червня фігурантам дали можливість представити свою позицію. Майже всі заявили, що суд базується на безпідставних звинуваченнях.

Вирок був винесений після чотирьох місяців слухань.

"Звірячий" вирок

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У своїй заключній промові у червні адвокати повідомили суду, що їхні клієнти відкинули звинувачення в повстанні і підбурюванні до заколоту, але визнали менш серйозні порушення у вигляді непокори, за яке їх могли усунути від державної служби, але не ув'язнити.

У 2017 році лідери руху за незалежність Каталонії провели референдум про відокремлення від Іспанії, який іспанський конституційний суд визнав незаконним.

Колишній лідер регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон назвав вироки його соратникам "звірячими".

"Настав час реагувати... за майбутнє наших синів і дочок. За демократію. За Європу. За Каталонію", - написав у Twitter колишній глава Каталонії, що живе зараз у вигнанні через можливість засудження на батьківщині.

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