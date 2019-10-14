"Ні капітуляції": у Києві проходить новий багатотисячний марш
- 14 жовтня 2019
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У центрі Києва за участі націоналістичних партій, але без партійних прапорів проходить марш "Ні капітуляції".
Акція проходить під гаслом "Вимога нації - ні капітуляції", з вимогами до влади не допустити відведення військ на Донбасі від лінії розмежування та не приймати "формули Штайнмаєра".
Частина учасників також скандують антипрезидентські гасла "Зелю геть!"
В акції беруть участь більше людей, ніж в Марші УПА, який пройшов сьогодні.