"Ні капітуляції": у Києві проходить новий багатотисячний марш

У центрі Києва за участі націоналістичних партій, але без партійних прапорів проходить марш "Ні капітуляції".

Акція проходить під гаслом "Вимога нації - ні капітуляції", з вимогами до влади не допустити відведення військ на Донбасі від лінії розмежування та не приймати "формули Штайнмаєра".

Частина учасників також скандують антипрезидентські гасла "Зелю геть!"

В акції беруть участь більше людей, ніж в Марші УПА, який пройшов сьогодні.