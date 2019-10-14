"Ні капітуляції": у Києві проходить новий багатотисячний марш

  • 14 жовтня 2019
акція

У центрі Києва за участі націоналістичних партій, але без партійних прапорів проходить марш "Ні капітуляції".

Акція проходить під гаслом "Вимога нації - ні капітуляції", з вимогами до влади не допустити відведення військ на Донбасі від лінії розмежування та не приймати "формули Штайнмаєра".

Частина учасників також скандують антипрезидентські гасла "Зелю геть!"

В акції беруть участь більше людей, ніж в Марші УПА, який пройшов сьогодні.
Image caption В акції бере участь герой України Володимир Жемчугов

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