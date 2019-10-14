Зірку кей-попу Соллі знайшли мертвою. Вона піддавалася цькуванню у соцмережах

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25-річну зірку кей-попу Соллі знайшли мертвою.

У поліції повідомили BBC повідомили, що менеджер співачки, справжнє ім'я якої Чхве Чжин Рі, знайшов її мертвою у власному будинку недалеко від Сеула.

Поліцейські зазначили, що розслідують причину її смерті і працюють виходячи з припущення, що вона вчинила самогубство.

Зірка, у якій було понад п'ять мільйонів підписників в Instagram, до 2015 року виступала в складі дівочого гурту F(x). Потім вона вирішила зосередитися на акторській кар'єрі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соллі з'являлася в декількох ТВ-програмах, де розповідала про образливі коментарі, які вона отримує в соцмережах

Дехто вважає, що Чхве Чжин Рі припинила кар'єру кей-поп співачки через нападки і образи в соцмережах.

Вона була вільна духом, написала про неї музична оглядачка Тейлор Гласбіт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До 2015 року Соллі виступала в складі дівочого гурту F(x). На фото: гурт на новорічному концерті в Китаї в 2013 році

"Вона була одним з кумирів, які вирішили жити так, як хотілося, і це не завжди влаштовувало широку публіку", - розповіла пані Гласбіт в ефірі радіо BBC.

У Південній Кореї поп-зірок називають кумирами або ідолами.

За твердженням пані Гласбіт, музика, яку робила Соллі в складі гурту F (x), змінила кей-поп.

Копирайт изображения Han Myung-Gu Image caption В цьому році у Соллі вийшла перша сольна пісня

"Вони були однією з жіночих груп, які не вписувалися в загальні рамки, вони займалися своєю справою. Їхня музика була більш жорсткою. Вона була інноваційною та складною і допомогла закріпити цілий піджанр в кей-поп - girl crush", - розповіла журналістка.

За її словами, коли Чхве Чжин Рі залишила групу, то вплив, який вона мала на неї, став очевидним: "Я захоплювалася її духом, попри той постійний негатив, який вона отримувала від менш вдумливих людей".

Колишня напарниця Соллі з гурту Ембер Лю розповіла, що шокована її смертю. Вона написала, що на деякий час вирішила зупинити свою публічну діяльність.

Соллі часто робила провокаційні заяви. Вона розповідала фанатам про те, що у них є вибір, як саме показувати своє тіло.

Вона опинилася в центрі скандалу після того, як кілька разів в різних обставинах продемонструвала свої соски.

Перші фото в її Instagram-акаунті з'явилися в травні 2016 року, що викликало шквал образливих коментарів на її адресу в соціальних мережах.

У вересні під час прямої трансляції в Instagram вона ненавмисно оголила груди, що було неоднозначно сприйнято в консервативному південнокорейському суспільстві.

Співачка дружила із зіркою кей-попу на ім'я Джонхьон, який наклав на себе руки у віці 27 років.

Соллі виступила на його похороні у 2017 році.

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