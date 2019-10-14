Зірку кей-попу Соллі знайшли мертвою. Вона піддавалася цькуванню у соцмережах
25-річну зірку кей-попу Соллі знайшли мертвою.
У поліції повідомили BBC повідомили, що менеджер співачки, справжнє ім'я якої Чхве Чжин Рі, знайшов її мертвою у власному будинку недалеко від Сеула.
Поліцейські зазначили, що розслідують причину її смерті і працюють виходячи з припущення, що вона вчинила самогубство.
Зірка, у якій було понад п'ять мільйонів підписників в Instagram, до 2015 року виступала в складі дівочого гурту F(x). Потім вона вирішила зосередитися на акторській кар'єрі.
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Дехто вважає, що Чхве Чжин Рі припинила кар'єру кей-поп співачки через нападки і образи в соцмережах.
Вона була вільна духом, написала про неї музична оглядачка Тейлор Гласбіт.
"Вона була одним з кумирів, які вирішили жити так, як хотілося, і це не завжди влаштовувало широку публіку", - розповіла пані Гласбіт в ефірі радіо BBC.
У Південній Кореї поп-зірок називають кумирами або ідолами.
За твердженням пані Гласбіт, музика, яку робила Соллі в складі гурту F (x), змінила кей-поп.
"Вони були однією з жіночих груп, які не вписувалися в загальні рамки, вони займалися своєю справою. Їхня музика була більш жорсткою. Вона була інноваційною та складною і допомогла закріпити цілий піджанр в кей-поп - girl crush", - розповіла журналістка.
За її словами, коли Чхве Чжин Рі залишила групу, то вплив, який вона мала на неї, став очевидним: "Я захоплювалася її духом, попри той постійний негатив, який вона отримувала від менш вдумливих людей".
Колишня напарниця Соллі з гурту Ембер Лю розповіла, що шокована її смертю. Вона написала, що на деякий час вирішила зупинити свою публічну діяльність.
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Соллі часто робила провокаційні заяви. Вона розповідала фанатам про те, що у них є вибір, як саме показувати своє тіло.
Вона опинилася в центрі скандалу після того, як кілька разів в різних обставинах продемонструвала свої соски.
Перші фото в її Instagram-акаунті з'явилися в травні 2016 року, що викликало шквал образливих коментарів на її адресу в соціальних мережах.
У вересні під час прямої трансляції в Instagram вона ненавмисно оголила груди, що було неоднозначно сприйнято в консервативному південнокорейському суспільстві.
Співачка дружила із зіркою кей-попу на ім'я Джонхьон, який наклав на себе руки у віці 27 років.
Соллі виступила на його похороні у 2017 році.
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