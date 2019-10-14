Україна в меншості перемогла Португалію і вийшла на Євро-2020
Збірна України з футболу у надзвичайно тяжкому поєдинку перемогла португальських футболістів у матчі відбору до Євро-2020 з рахунком 2:1.
Перемога у матчі означає, що Україна проходить на Євро-2020 з першого місця в групі.
Матч проходив на НСК "Олімпійський" у Києв за вщент заповнених трибун.
У попередньому матчі з португальцями в Лісабоні на початку року рахунок становив 0:0.
Гра почалася з атак, які намагалися завершити успішним ударом у ворота суперника Роман Яремчук з боку українців і Кріштіану Роналду з боку португальців.
Проте вдача посміхнулася українцям. Після кутового у виконанні Марлоса на 6-й хвилині Роман Яремчук забив у ворота португальців на добиванні.
Португальці на чолі з Роналду кинулися у контратаку. Але після кількох спроб пробити ворота українців з боку форварда португальців, забили у контратаці українці.
На 27-й хвилині Андрій Ярмоленко скористався з паса Віталія Микитенка і з центру штрафного встановив рахунок 2:0.
Португальці знову пішли у контратаку. Пару разів українську збірну рятував голкіпер Андрій Пятов.
Наприкінці першого тайму Ярмоленку не вдалося забити ще один м'яч.
На початку другого тайму українські футболісти не збавили обертів, і продовжували атакувати.
До українських воріт кілька разів проривався Роналду - Пятов брав м'яч.
На 59-й хвилині Марлос втратив добрий шанс прорватися до воріт португальської збірки, не змігши на останніх метрах переграти захисника португальців. Незабаром його замінив Коноплянка.
На 70-й хвилині Коноплянці вдалося прорватися самостійно до воріт Португалії, але не вистачило сили завдати удару - м'яч потрапив у руки голкіперу.
Під час контратаки португальців м'яч влучив у руку Тарас Степаненко на 71 хвилині. Він отримав жовту картку і вилучення з поля.
Суддя поставив пенальті, яке реалізував на 72-й хвилині Кріштіану Роналду.
Обуренню українських вболівальників не було меж.
На 74-й та 75-й хвилинах Пятов врятував збірну від двох ударів Роналду, які могли завершитися голами.
Вдесятьох українська команда не перейшла в глуху оборону, до португальських воріт продовжували прориватися Коноплянка, Ярмоленко і Караваєв.
На 87 хвилині українців знову врятував Пятов після удару Фернандеша.
А вже на 91 хвилині штрафний заробили українці після влучення м'яча у руку Роналду.
На 92 хвилині Пятов знову врятував збірну. Незабаром пролунав фінальний свисток.