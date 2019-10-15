У Барселоні відбулися масові зіткнення після вироку лідерам Каталонії

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Зіткнення демонстрантів і поліції в аеропорту Барселони

Кілька тисяч мешканців Барселони пройшли маршем до аеропорту міста і заблокували його на знак протесту проти вироків Верховного суду Іспанії лідерам каталонських сепаратистів. У понеділок вони були засуджені до термінів від дев'яти до 13 років.

В аеропорту Барселони відбулися сутички між демонстрантами і поліцією. На відеозаписах видно, як демонстранти намагаються прорватися крізь поліцейські кордони. Поліцейські намагаються розігнати натовп кийками і сльозогінним газом.

В аеропорту скасували 67 рейсів. За оцінкою місцевих ЗМІ, на території аеропорту і біля нього зібралися приблизно вісім тисяч демонстрантів.

Кілька тисяч прихильників незалежності також заблокували деякі вулиці в центрі Барселони і входи до кількох станцій метро.

У місті Жирона, де традиційно є потужними сепаратистські настрої, прихильники незалежності палять шини на залізничних коліях, аби перешкодити проходу високошвидкісних поїздів з Іспанії до Франції.

Залізничні колії заблоковані ще в декількох районах Каталонії, повідомляє агентство Reuters.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстранти промарширували до аеропорту багатотисячним натовпом. Там їх зустріла поліція

Чому почалися протести

Верховний Суд Іспанії у понеділок засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до тюремних термінів від дев'яти до 13 років ув'язнення.

На 13 років засуджено колишнього віцепрезидента Каталонії Оріола Жункераса. Ще трьох лідерів звинуватили в непокорі, але не засудили до ув'язнення.

Всі 12 політиків і активістів відкинули висунуті їм звинувачення. Серед них - колишній спікер парламенту Каталонії, колишній очільник каталонського МВС, колишній міністр юстиції Каталонії і ще низка міністрів регіонального уряду.

Після оголошення судом вироку сотні прихильників незалежності Каталонії вийшли на вулиці Барселони з плакатами "Звільнити політичних в'язнів!" і закликами до своїх прихильників приєднатися до протестів.

"Настав час для повстання проти авторитарного фашизму іспанського режиму і його спільників. Настав час #RevoltaPopular ("народної революції")", - такий запис з'явилася в соціальних мережах руху за незалежність регіону.

Копирайт изображения Getty Images

Спочатку обвинувачення просило 25 років ув'язнення Оріолу Жункерасу - найбільш високопоставленому лідеру руху за незалежність Каталонії, який опинився в суді.

Жункерас отримав найбільший термін за підбурювання до заколоту і нецільове використання державних коштів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оріол Жункерас отримав найбільший термін за підбурювання до заколоту і нецільове використання державних коштів

Дев'ять лідерів виправдали за більш серйозним обвинуваченням в організації повстання.

Деякі із засуджених обіймали провідні посади в парламенті і уряді Каталонії. Інші відомі в країні своєю громадською діяльністю.

Копирайт изображения Getty/GABRIEL BOUYS Image caption Дев'ять лідерів руху за незалежність Каталонії засуджені до тюремних термінів від дев'яти до 13 років

Перед закінченням слухань 12 червня у кожного була можливість представити свою позицію. Майже всі заявили, що суд заснований на безпідставних звинуваченнях.

Вирок винесли після чотирьох місяців слухань.

Під час своєї заключної промови в червні адвокати повідомили суду, що їхні клієнти відкинули звинувачення в повстанні і підбурюванні до заколоту, але визнали менш серйозні порушення у вигляді непокори, за яке їх могли усунути від державної служби, але не ув'язнити.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Після оголошення судом вироку сотні прихильників незалежності Каталонії пройшли вулицями Барселони з плакатами "Звільнити політичних в'язнів!"

У жовтні 2017 року лідери руху за незалежність Каталонії провели референдум про відокремлення від Іспанії, який іспанський конституційний суд визнав незаконним.

Колишній глава регіонального уряду Каталонії Карлес Пучдемон назвав вироки його соратникам звірячими.

"Настав час реагувати ... за майбутнє наших синів і доньок. За демократію. За Європу. За Каталонію", - написав у Twitter колишній глава Каталонії, що живе зараз у вигнанні.

Тим часом суддя Верховного суду Іспанії Пабло Ліар видав новий європейський ордер на арешт Карлеса Пучдемона.

"Суддя Ліар видає європейський і міжнародний ордер на арешт Пучдемона за злочини (за статтями)"підбурювання до заколоту" і "розтрата", - йдеться в поширеному в понеділок рішенні суду.

Пучдемон втік з Іспанії після референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.