Букерівську премію отримали Маргарет Етвуд і Бернардін Еварісто

Копирайт изображения BOOKER PRIZE/PA Media

Канадська письменниця Маргарет Етвуд знову стала лауреаткою Букерівської премії, але цього разу нагороду вона розділила з британкою Бернардін Еварісто.

Відзнака одразу двох лауреатів є порушенням правил Букера, в яких чітко прописано, що присуджувати премію одразу двом людям не можна. Проте журі пояснило, що просто не змогло обрати, який із двох творів є кращим.

Етвуд відзначили за роман "Заповіти" (The Testaments), який є сиквелом одного з її найвідоміших творів - "Розповіді служниці". Сюжет "Заповітів" розгортається через 15 років після подій попередньої книги.

Місце дії - те саме: патріархально-тоталітарна держава Республіка Галаад, де суворі закони суспільства позбавляють жінок будь-яких прав, залишаючи їм єдину функцію - народження дітей.

Бернардін Еварісто отримала нагороду за роман "Дівчина, жінка, все інше" (Girl, Woman, Other), в якому автор розповідає історії життів 12 персонажів, більшість з яких - темношкірі британки.

Кожному персонажу присвячена глава, і їхні шляхи дивним чином перетинаються попри зовсім різні біографії.

Етвуд та Еварісто розділять премію в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів (близько 60 тисяч доларів), і обидві увійдуть в історію Букера: 79-річна Етвуд як найстарший лауреат в історії, а Еварісто - як перша темношкіра письменниця, яка отримала премію.

У 2000 році Маргарет Етвуд вже нагороджували Букерівською премією - за роман "Сліпий вбивця". У короткі списки Букера її твори потрапляли регулярно: у 1986, 1989, 1996 і 2003 роках.

Востаннє одразу двох лауреатів премії визначали у 1992 році, після чого правила конкурсу змінили. Відтоді організатори щороку попереджають журі, що переможцем може бути лише один автор.

Цього року члени журі радилися упродовж п'яти годин, після чого голова журі Пітер Флоренс сказав: "Ми прийняли рішення порушити правила".

За його словами, чим більше його колеги обговорювали обидва твори, тим більш очевидним ставало те, що перемогти мають обидва.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш TelegramабоViber!